Η Κομισιόν ενέκρινε νέο συμβόλαιο με τις εταιρείες Pfizer και ΒioNTech, για έως και 1,8 δισεκατομμύρια δόσεις του εμβολίου τους για τον κορωνοϊό, έως το 2023.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε με ανάρτηση στο Twitter την επισφράγιση της συμφωνίας της ΕΕ με τις δύο εταιρείες.

«Με χαρά ανακοινώνω ότι η Κομισιόν μόλις ενέκρινε ένα συμβόλαιο για εγγυημένες 900 εκατομμύρια δόσεις (με το δικαίωμα αγοράς άλλων 900 εκατ. δόσεων) με τις εταιρείες Pfizer και BioNTech, για την περίοδο 2021-2023. Θα ακολουθήσουν άλλα συμβόλαια και άλλες τεχνολογίες εμβολίων», έγραψε στο Twitter η πρόεδρος της Κομισιόν.

Ο εμβολιασμός προχωρά καλά, έγραψε σε δεύτερη ανάρτησή της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Τώρα προετοιμαζόμαστε για την επόμενη φάση: τη χορήγηση των ενισχυτικών δόσεων, την αντιμετώπιση των πιθανών μεταλλάξεων που διαφεύγουν και για να επιτραπεί ο εμβολιασμός παιδιών και εφήβων», ανέφερε ακόμη.

Happy to announce that @EU_Commission has just approved a contract for guaranteed 900 million doses (+900 million options) with @BioNTech_Group @Pfizer for 2021-2023.



Other contracts and other vaccine technologies will follow.