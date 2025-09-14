«Φοβάμαι να βγω από το σπίτι»: Πώς είναι να ζεις χωρίς χαρτιά στην Αμερική του Τραμπ

Απαιτήθηκε μεγάλη γενναιότητα για να διηγηθεί η Λατίνα «Λουζ» την ιστορία της, η οποία αναδεικνύει τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν οι άνθρωποι χωρίς νόμιμα έγγραφα σήμερα στην Αμερική του Τραμπ.

Η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «ποτέ δεν ένιωσα έτσι πριν. Τον φόβο που κουβαλάω μέσα μου συνέχεια». Περιέγραψε πως πλέον φοβάται να βγει από το σπίτι και να πάει μια βόλτα, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να συλληφθεί.

Η εμπειρία της δεν είναι μεμονωμένη, καθώς πολλοί στην κοινότητα των Λατίνων στις ΗΠΑ βιώνουν καθημερινά παρόμοια περιστατικά, με γείτονες να συλλαμβάνονται. Όπως επιβεβαίωσε, «έχει δει γείτονες να συλλαμβάνονται και να κρατούνται» και υπογράμμισε πως «είναι επώδυνο».

Πριν από λίγες εβδομάδες, καταγράφηκαν επιχειρήσεις της υπηρεσίας ICE, όπου τρεις άντρες συνελήφθησαν και επιβιβάστηκαν σε οχήματα χωρίς διακριτικά ή ένστολους αστυνομικούς, παρά μόνο με γιλέκα που ανέγραφαν «POLICE». Οι συλληφθέντες ήταν Λατίνοι, και το «έγκλημά» τους ήταν ότι «δεν είχαν τα απαραίτητα χαρτιά μαζί τους» για να αποδείξουν τη νόμιμη διαμονή τους.

Η πολιτική αυτή συνδέεται με την εκστρατεία που οδήγησε τον Τραμπ πίσω στον Λευκό Οίκο, με στόχο «να σταματήσει την παράνομη εισβολή». Τέτοιες επιδρομές γίνονται όλο και πιο συχνές στις γειτονιές, προκαλώντας ανησυχία.

Το «αμερικανικό όνειρο» που έγινε εφιάλτης λόγω Τραμπ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Τσάρλι Κερκ: Η ρητορική του ακροδεξιού ακτιβιστή που ενέπνευσε υποστηρικτές και εξόργισε αντιπάλους

Η «Λουζ», που ζει στις ΗΠΑ εδώ και 17 χρόνια, ήρθε από το Μεξικό στα 16 της για να κυνηγήσει «το αμερικανικό όνειρο», όπως η ίδια λέει. Περιγράφει την κατάσταση της και επισημαίνει πως «δεν υπάρχει τρόπος να αποκτήσει τα απαραίτητα χαρτιά», καθώς «δεν υπάρχει κάποιος νομικός δρόμος γι' αυτό». Παρά το γεγονός ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει άσυλο, η κοινωνία της έδωσε ταυτότητα, υγειονομική περίθαλψη και δυνατότητα να πληρώνει φόρους. Όπως εξήγησε, «παρόλο που είμαστε εδώ παράνομα, μπορούμε να ζούμε και να συμβιώνουμε στην κοινωνία, να πληρώνουμε φόρους και να έχουμε δικαιώματα».

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Τομ Χόμαν, υπεύθυνος για την πολιτική στα σύνορα, ανέφερε ότι «προτεραιότητα έχει η δημόσια ασφάλεια και η εθνική ασφάλεια», τονίζοντας πως «δεν βγαίνουν να σαρώσουν τις γειτονιές, ούτε να κυνηγήσουν μη εγκληματίες». Ωστόσο, η πραγματικότητα στις γειτονιές δείχνει το αντίθετο, με τις οικογένειες να ζουν σε διαρκή φόβο.

Η «Λουζ» ζει με τον σύζυγό της, ο οποίος επίσης δεν έχει έγγραφα, και έχουν μια κόρη που γεννήθηκε στις ΗΠΑ. Η «Λουζ» περιέγραψε πόσο σκληρό ήταν όταν η κόρη της της είπε: «Μαμά, νόμιζα ότι σε είχαν πάρει. Νόμιζα ότι δεν θα σε ξαναέβλεπα». Αυτή η σκηνή αποτυπώνει το μέγεθος της αγωνίας που ζουν οι οικογένειες.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Τρομακτικές ομοιότητες: Πώς η Ουγγαρία του Όρμπαν έγινε το μοντέλο για την Αμερική του Τραμπ

Η οικογένεια ήδη προετοιμάζει «μια μετάβαση», καθώς σχεδιάζουν να αφήσουν τα πάντα πίσω για να ξεκινήσουν μια νέα ζωή στο Μεξικό, αν και η «Λουζ» ομολογεί πως «είναι δύσκολο», καθώς «δεν ξέρει πώς είναι η ζωή εκεί».

Η Αμερική άλλαξε. Η χώρα που κάποτε τους υποδέχτηκε και τους έδωσε ελπίδα, πλέον περνά σε μια νέα φάση που αναγκάζει ανθρώπους όπως η «Λουζ» να εγκαταλείψουν το (αμερικανικό) όνειρο τους.

Με πληροφορίες από Sky News

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Δικαστής μπλόκαρε την κυβέρνηση Τραμπ: 600 ασυνόδευτα παιδιά σώθηκαν από απέλαση την τελευταία στιγμή