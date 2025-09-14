ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

«Φοβάμαι να βγω από το σπίτι»: Πώς είναι να ζεις χωρίς χαρτιά στην Αμερική του Τραμπ

Πολλοί άνθρωποι στην κοινότητα των Λατίνων στις ΗΠΑ βιώνουν καθημερινά τον φόβο της σύλληψης και της απέλασης

LifO Newsroom
LifO Newsroom
«Φοβάμαι να βγω από το σπίτι»: Πώς είναι να ζεις χωρίς χαρτιά στην Αμερική του Τραμπ Facebook Twitter
Στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς περιπολούν στην Ουάσιγκτον / Φωτ: EPA
0

Απαιτήθηκε μεγάλη γενναιότητα για να διηγηθεί η Λατίνα «Λουζ» την ιστορία της, η οποία αναδεικνύει τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν οι άνθρωποι χωρίς νόμιμα έγγραφα σήμερα στην Αμερική του Τραμπ.

Η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «ποτέ δεν ένιωσα έτσι πριν. Τον φόβο που κουβαλάω μέσα μου συνέχεια». Περιέγραψε πως πλέον φοβάται να βγει από το σπίτι και να πάει μια βόλτα, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να συλληφθεί. 

Η εμπειρία της δεν είναι μεμονωμένη, καθώς πολλοί στην κοινότητα των Λατίνων στις ΗΠΑ βιώνουν καθημερινά παρόμοια περιστατικά, με γείτονες να συλλαμβάνονται. Όπως επιβεβαίωσε, «έχει δει γείτονες να συλλαμβάνονται και να κρατούνται» και υπογράμμισε πως «είναι επώδυνο».

Πριν από λίγες εβδομάδες, καταγράφηκαν επιχειρήσεις της υπηρεσίας ICE, όπου τρεις άντρες συνελήφθησαν και επιβιβάστηκαν σε οχήματα χωρίς διακριτικά ή ένστολους αστυνομικούς, παρά μόνο με γιλέκα που ανέγραφαν «POLICE». Οι συλληφθέντες ήταν Λατίνοι, και το «έγκλημά» τους ήταν ότι «δεν είχαν τα απαραίτητα χαρτιά μαζί τους» για να αποδείξουν τη νόμιμη διαμονή τους.

Η πολιτική αυτή συνδέεται με την εκστρατεία που οδήγησε τον Τραμπ πίσω στον Λευκό Οίκο, με στόχο «να σταματήσει την παράνομη εισβολή». Τέτοιες επιδρομές γίνονται όλο και πιο συχνές στις γειτονιές, προκαλώντας ανησυχία.

Το «αμερικανικό όνειρο» που έγινε εφιάλτης λόγω Τραμπ

Η «Λουζ», που ζει στις ΗΠΑ εδώ και 17 χρόνια, ήρθε από το Μεξικό στα 16 της για να κυνηγήσει «το αμερικανικό όνειρο», όπως η ίδια λέει. Περιγράφει την κατάσταση της και επισημαίνει πως «δεν υπάρχει τρόπος να αποκτήσει τα απαραίτητα χαρτιά», καθώς «δεν υπάρχει κάποιος νομικός δρόμος γι' αυτό». Παρά το γεγονός ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει άσυλο, η κοινωνία της έδωσε ταυτότητα, υγειονομική περίθαλψη και δυνατότητα να πληρώνει φόρους. Όπως εξήγησε, «παρόλο που είμαστε εδώ παράνομα, μπορούμε να ζούμε και να συμβιώνουμε στην κοινωνία, να πληρώνουμε φόρους και να έχουμε δικαιώματα».

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Τομ Χόμαν, υπεύθυνος για την πολιτική στα σύνορα, ανέφερε ότι «προτεραιότητα έχει η δημόσια ασφάλεια και η εθνική ασφάλεια», τονίζοντας πως «δεν βγαίνουν να σαρώσουν τις γειτονιές, ούτε να κυνηγήσουν μη εγκληματίες». Ωστόσο, η πραγματικότητα στις γειτονιές δείχνει το αντίθετο, με τις οικογένειες να ζουν σε διαρκή φόβο.

Η «Λουζ» ζει με τον σύζυγό της, ο οποίος επίσης δεν έχει έγγραφα, και έχουν μια κόρη που γεννήθηκε στις ΗΠΑ. Η «Λουζ» περιέγραψε πόσο σκληρό ήταν όταν η κόρη της της είπε: «Μαμά, νόμιζα ότι σε είχαν πάρει. Νόμιζα ότι δεν θα σε ξαναέβλεπα». Αυτή η σκηνή αποτυπώνει το μέγεθος της αγωνίας που ζουν οι οικογένειες.

Η οικογένεια ήδη προετοιμάζει «μια μετάβαση», καθώς σχεδιάζουν να αφήσουν τα πάντα πίσω για να ξεκινήσουν μια νέα ζωή στο Μεξικό, αν και η «Λουζ» ομολογεί πως «είναι δύσκολο», καθώς «δεν ξέρει πώς είναι η ζωή εκεί».

Η Αμερική άλλαξε. Η χώρα που κάποτε τους υποδέχτηκε και τους έδωσε ελπίδα, πλέον περνά σε μια νέα φάση που αναγκάζει ανθρώπους όπως η «Λουζ» να εγκαταλείψουν το (αμερικανικό) όνειρο τους.

Με πληροφορίες από Sky News

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τσάρλι Κερκ: Η ρητορική του ακροδεξιού ακτιβιστή που ενέπνευσε υποστηρικτές και εξόργισε αντιπάλους

Διεθνή / Τσάρλι Κερκ: Η ρητορική του ακροδεξιού ακτιβιστή που ενέπνευσε υποστηρικτές και εξόργισε αντιπάλους

Ένας προκλητικός ρήτορας, που τα τελευταία χρόνια έγινε διάσημος στους κύκλους του κινήματος MAGA και ενέπνευσε μια γενιά φοιτητών να πολιτικοποιηθούν και να στηρίξουν τον Ντόναλντ Τραμπ
LIFO NEWSROOM
Αναβρασμός στο Σικάγο: Ο Τραμπ σχεδιάζει χρήση ναυτικής βάσης από την ICE κατά μεταναστών

Διεθνή / Αναβρασμός στο Σικάγο: Ο Τραμπ σχεδιάζει χρήση ναυτικής βάσης από την ICE κατά μεταναστών

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει τη χρήση της ναυτικής βάσης Great Lakes για επιχειρήσεις της ICE και πιθανή αποστολή χιλιάδων στρατιωτών στο Σικάγο, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις από τον κυβερνήτη του Ιλινόις.
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γάζα: «Γλιτώσαμε από βέβαιο θάνατο» - Οικογένειες φεύγουν νύχτα εξαιτίας των ανελέητων ισραηλινών βομβαρδισμών

Διεθνή / Γάζα: «Γλιτώσαμε από βέβαιο θάνατο» - Οικογένειες φεύγουν νύχτα εξαιτίας των ανελέητων ισραηλινών βομβαρδισμών

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιμένει ότι η Πόλη της Γάζας αποτελεί το τελευταίο μεγάλο προπύργιο της Χαμάς - Προειδοποίησε όλους τους κατοίκους να απομακρυνθούν άμεσα εν αναμονή μιας μεγάλης χερσαίας επίθεσης
LIFO NEWSROOM
Τσάρλι Κερκ: Η ρητορική του ακροδεξιού ακτιβιστή που ενέπνευσε υποστηρικτές και εξόργισε αντιπάλους

Διεθνή / Τσάρλι Κερκ: Η ρητορική του ακροδεξιού ακτιβιστή που ενέπνευσε υποστηρικτές και εξόργισε αντιπάλους

Ένας προκλητικός ρήτορας, που τα τελευταία χρόνια έγινε διάσημος στους κύκλους του κινήματος MAGA και ενέπνευσε μια γενιά φοιτητών να πολιτικοποιηθούν και να στηρίξουν τον Ντόναλντ Τραμπ
LIFO NEWSROOM
Επιστολή Τραμπ στο ΝΑΤΟ: Είμαι έτοιμος για κυρώσεις στη Ρωσία αν όλα τα μέλη του συμφωνήσουν να κάνουν το ίδιο

Διεθνή / Επιστολή Τραμπ στο ΝΑΤΟ: Είμαι έτοιμος για κυρώσεις στη Ρωσία αν όλα τα μέλη συμφωνήσουν να κάνουν το ίδιο

Ζητά από τα μέλη του ΝΑΤΟ να σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία και να επιβάλουν δασμούς έως και 100% στην Κίνα, για την οποία θεωρεί ότι «ασκεί κυριαρχία» πάνω στη Ρωσία
LIFO NEWSROOM
Τζέφρι Έπσταϊν: Το Υπουργείο Οικονομικών θα κοινοποιήσει τα οικονομικά αρχεία του στο Κογκρέσο

Διεθνή / Τζέφρι Έπσταϊν: Το Υπουργείο Οικονομικών θα κοινοποιήσει τα οικονομικά αρχεία του στο Κογκρέσο

Το υπουργείο δεσμεύτηκε να παραδώσει έγγραφα που αναμένεται να περιλαμβάνουν αναφορές ύποπτης δραστηριότητας σχετικά με τον Τζέφρι Έπσταϊν και την πρώην σύντροφό του και συνεργό του, Γκιζλέιν Μαξγουέλ
LIFO NEWSROOM
Πριγκίπισσα Νταϊάνα: «Απόλυτο σκάνδαλο» - Ο άγνωστος καυγάς με τον βασιλιά Κάρολο στη Νέα Ζηλανδία

Διεθνή / Πριγκίπισσα Νταϊάνα: «Απόλυτο σκάνδαλο» - Ο άγνωστος καυγάς με τον βασιλιά Κάρολο στη Νέα Ζηλανδία

«Περίμενα να πάω να της βάλω την τιάρα και άκουγα τον πρίγκιπα που ωρυόταν και φώναζε στο διπλανό δωμάτιο» θυμάται ο κομμωτής της αείμνηστης πριγκίπισσας
LIFO NEWSROOM
«Προδοτική επίθεση» του Ισραήλ: Σαουδική Αραβία και Εμιράτα ξεσπούν - Κίνδυνος για τις «Συμφωνίες του Αβραάμ»

Διεθνή / «Προδοτική επίθεση» του Ισραήλ: Σαουδική Αραβία και Εμιράτα ξεσπούν - Κίνδυνος για τις «Συμφωνίες του Αβραάμ»

Η αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ σε στελέχη της Χαμάς στη Ντόχα προκαλεί θύελλα αντιδράσεων στον Περσικό Κόλπο - Σαουδική Αραβία, Εμιράτα και Κατάρ καταγγέλλουν παραβίαση διεθνούς δικαίου, ενώ οι Συμφωνίες του Αβραάμ κινδυνεύουν να τιναχτούν στον αέρα
LIFO NEWSROOM
 
 