Δικαστής μπλόκαρε την κυβέρνηση Τραμπ: 600 ασυνόδευτα παιδιά σώθηκαν από απέλαση την τελευταία στιγμή

Η κυβέρνηση Τραμπ απέτυχε προσωρινά να απελάσει 600 ασυνόδευτα παιδιά στη Γουατεμάλα μετά από έκτακτη δικαστική εντολή

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Δικαστής μπλόκαρε την κυβέρνηση Τραμπ: 600 ασυνόδευτα παιδιά σώθηκαν από απέλαση την τελευταία στιγμή
φωτ. αρχείου: Getty
Η κυβέρνηση Τραμπ ακινητοποίησε αεροπλάνα με μετανάστες ανήλικους που επρόκειτο να απελαθούν στη Γουατεμάλα, έπειτα από εντολή έκτακτης ανάγκης ομοσπονδιακού δικαστή που μπλόκαρε προσωρινά την απέλαση περίπου 600 ασυνόδευτων ανηλίκων.

Η δικαστής Sparkle L. Sooknanan του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Ουάσινγκτον τόνισε ότι ενημερώθηκε πως η κυβέρνηση σχεδίαζε να βάλει εκατοντάδες ανήλικους σε πτήσεις ακόμα και στις πρώτες πρωινές ώρες ενός Σαββατοκύριακου αργίας. Η απόφαση της διευρύνεται ώστε να καλύπτει όλα τα 600 παιδιά που κινδυνεύουν με απέλαση, καθώς η αρχική αγωγή επιδιώκει κατάσταση ομαδικής αγωγής.

Οι δικηγόροι του Υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν την έκδοση της πρώτης εντολής όταν τα παιδιά επιβιβάστηκαν στα αεροπλάνα, ενώ μετέπειτα τα πλάνα σταμάτησαν και τα παιδιά επαναφέρθηκαν σε καταφύγια υπό την επίβλεψη του Οργανισμού Υπηρεσιών Προσφύγων των ΗΠΑ (ORR).

Δικηγόροι για τα παιδιά υπογράμμισαν ότι πολλά από αυτά τρέχουν να γλιτώσουν από κακοποίηση στη Γουατεμάλα και ότι η επιστροφή τους στη χώρα τους τα θέτει σε σοβαρό κίνδυνο. Το National Immigration Law Center (NILC) υποστήριξε ότι οι ενέργειες της κυβέρνησης παραβιάζουν το Σύνταγμα και νόμους όπως το Trafficking Victims Protection Reauthorization Act, που προστατεύουν τα ασυνόδευτα παιδιά και τους δίνουν το δικαίωμα να παρουσιάσουν υπόθεση σε δικαστή πριν από την απέλαση.

Οι υπερασπιστές των δικαιωμάτων των παιδιών δήλωσαν: «Αυτά τα παιδιά δεν είχαν την ευκαιρία να εμφανιστούν ενώπιον δικαστηρίου. Πολλά φοβούνται να επιστρέψουν στη Γουατεμάλα λόγω βίας, κακοποίησης ή εμπορίας ανθρώπων».

Η επόμενη ακρόαση για την υπόθεση προγραμματίστηκε για τις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ η δικαστής διέταξε την κατάθεση νέων εγγράφων και αντιρρήσεων από τις δύο πλευρές.

Με πληροφορίες από Washington Post

