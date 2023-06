Φιλιππίνες: Συναγερμός για το ηφαίστειο Mayon - Εκκενώσεις 10.000 πολιτών

Περίπου 10.000 πολίτες στις Φιλιππίνες καλούνται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους καθώς το ηφαίστειο Mayon «ξύπνησε».

Το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων (Phivolcs) δήλωσε ότι το ηφαίστειο βρίσκεται «σε σχετικά υψηλό επίπεδο δραστηριότητας» και ότι είναι «πιθανή μία επικίνδυνη έκρηξη εντός εβδομάδων ή ακόμη και ημερών».

Στις εικόνες που έρχονται στη δημοσιότητα, φαίνεται λάβα να εκλύεται από τον κρατήρα.

Mayon Volcano as of tonight. Keep safe everyone! especially to those who lives near the volcano! pic.twitter.com/kbYkExcUuD — iyhaaa♡ (@Tae_sthethicc) June 8, 2023

Λόγω της δραστηριότητάς αυτής, αποφασίστηκε η «εκκένωση της μόνιμης επικίνδυνης ζώνης ακτίνας 6 χιλιομέτρων».

«Θέλω όσο το δυνατόν περισσότερο να διατηρήσω το ρεκόρ μηδενικών απωλειών της επαρχίας μας, έτσι (...) ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να τους εκκενώσουμε σε ασφαλέστερα μέρη» δήλωσε ο κυβερνήτης περιοχής, κατά τη διάρκεια έκτακτης ενημέρωσης.

Το ηφαίστειο Mayon αποτελεί πόλο έλξης για τους επισκέπτες της περιοχής και θεωρείται το πιο ενεργό της χώρας. Η τελευταία φορά που εξερράγη ήταν το 2018, ενώ τα τελευταία 500 χρόνια έχουν καταγραφεί 50 εκρήξεις.

PHILIPPINES 🇵🇭 Troops, police and rescue workers began forcibly evacuating residents near Mayon Volcano on Friday as its increasing unrest indicated a violent eruption of one of the country’s most active volcanoes is possible within weeks or days. (NY Post, RT) pic.twitter.com/qmB2yL5g6r — Anny (@anny25717503) June 9, 2023

Οι Φιλιππίνες είναι μέρος του λεγόμενου «Δακτυλίου της Φωτιάς» στον Ειρηνικό Ωκεανό, όπου η ηφαιστειακή δραστηριότητα και οι σεισμοί είναι συνήθη φαινόμενα.

Η πιο καταστροφική έκρηξη έλαβε χώρα το 1814, όταν 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και η πόλη Καγκσάουα θάφτηκε κάτω από ηφαιστειακή λάσπη.

Πιο πρόσφατα, το 1991, η έκρηξη του ηφαιστείου Πινατούμπο, περίπου 100 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μανίλας, άφησε πίσω της περισσότερους από 800 νεκρούς.

#BreakingNews #Philippines In the Philippines, due to the awakened Mayon volcano, the government of Albay province declared a natural disaster. Up to 18,000 people are being evacuated from nearby villages. pic.twitter.com/wlLs35gvpy — National Independent (@NationIndepend) June 9, 2023

Με πληροφορίες από DW