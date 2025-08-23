Κλιματική κρίση: Γιατί οι «υπερτυφώνες» γίνονται ολοένα και πιο συχνοί

Ο τυφώνας Έριν έγινε ο πιο πρόσφατος από μια σειρά «υπερκαταιγίδων» που σαρώνουν τον Ατλαντικό τα τελευταία χρόνια, καταγράφοντας μέγιστους ανέμους 260 χλμ/ώρα και φτάνοντας την Κατηγορία 5 το περασμένο Σάββατο.

Πρόκειται για τον 11ο τυφώνα αυτής της έντασης στον Ατλαντικό από το 2016, γεγονός που δείχνει ότι τα φαινόμενα ακραίας ισχύος αυξάνονται με ανησυχητικούς ρυθμούς.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η συχνότητα εμφάνισης τέτοιων τυφώνων δεν ήταν πάντα τόσο υψηλή. Για να φτάσει η λεκάνη του Ατλαντικού τους προηγούμενους 11 Κατηγορίας 5 χρειάστηκαν σχεδόν τρεις δεκαετίες, ενώ τα τελευταία δέκα χρόνια οι ίδιοι αριθμοί εμφανίστηκαν μέσα σε πολύ μικρότερο διάστημα.

Η κύρια αιτία είναι η άνοδος της θερμοκρασίας των θαλάσσιων υδάτων, που τροφοδοτούν με ενέργεια τους τυφώνες. Η Έριν ενισχύθηκε ραγδαία όταν συνάντησε εξαιρετικά θερμά νερά στον δυτικό Ατλαντικό, καταγράφοντας ταχύτερη ενίσχυση από το όριο που ορίζει η επιστημονική κοινότητα ως «εκρηκτική ανάπτυξη».

Παρά την αποδυνάμωσή της σε Κατηγορία 1 στα βόρεια του Ατλαντικού, η Έριν παραμένει ενδεικτική της νέας πραγματικότητας που διαμορφώνει η κλιματική αλλαγή. Η αυξημένη θερμοκρασία των ωκεανών και η τάση για πιο συχνά φαινόμενα Λα Νίνια δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για περισσότερους και ισχυρότερους τυφώνες.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι βρισκόμαστε μόλις στη μέση της τρέχουσας σεζόν των τυφώνων και είναι πιθανό να δούμε κι άλλες ισχυρές καταιγίδες τους επόμενους μήνες. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν, η τελευταία δεκαετία έχει δείξει πως οι μεγάλοι τυφώνες φτάνουν πλέον όλο και πιο συχνά στο μέγιστο της δύναμής τους.

Με πληροφορίες από Washington Post