«Fake news» ακροδεξιών Αμερικανών influencers ότι ο Μαμντάνι συνδέεται με το Ισλαμικό Κράτος

Τον εκλεγμένο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, συνέδεσαν ψευδώς με το Ισλαμικό Κράτος, Αμερικανοί influencers της ακροδεξιάς.

Αναδημοσίευσαν μια κατασκευασμένη ανακοίνωση.

Ο 34χρονος Μαμντάνι, μουσουλμάνος, γεννημένος στην Ουγκάντα με καταγωγή από τη νότια Ασία, κατάφερε να εκλεγεί δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ παρά το γεγονός ότι στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας έγινε συνεχώς στόχος επιθέσεων της ακροδεξιάς τόσο για το πολιτικό του πρόγραμμα όσο και για τη θρησκεία του.

Διάφοροι λογαριασμοί κατά του Μαμντάνι που έχουν εμφανιστεί στο Χ έχουν αναρτήσει ανακοίνωση που αποδίδεται στο Ισλαμικό Κράτος, με τίτλο «Επιχείρηση: σχέδιο Μανχάταν», κάνοντας λόγο για μια επίθεση εναντίον της Νέας Υόρκης την ημέρα των αυτοδιοικητικών εκλογών, σε απάντηση «στην αμερικανική επιθετικότητα».

ISIS has congratulated Mamdani, so there’s that. pic.twitter.com/qyGzyZeIrl — Jaimee Michell (@JaimeeUSA) November 7, 2025

Μεταξύ των χρηστών που ανήρτησαν αυτή την ψευδή ανακοίνωση, είναι η Λόρα Λούμερ, μια συντηρητική influencer που έχει στενούς δεσμούς με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι μουσουλμάνοι δεν μπορούν να σκεφτούν έναν καλύτερο τρόπο για να γιορτάσουν τη νίκη ενός μουσουλμάνου υποψήφιου δημάρχου από το να διαπράξουν μια επίθεση του ΙΚ στη Νέα Υόρκη», έγραψε η Λούμερ στην ανάρτησή της, η οποία είχε περισσότερες από 200.000 θεάσεις.

Άλλοι συντηρητικοί λογαριασμοί αναφέρθηκαν σε αυτή την ανακοίνωση για να ισχυριστούν ψευδώς ότι το ΙΚ στηρίζει τον Μαμντάνι για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης.

Οι αναρτήσεις αυτές είχαν συνολικά εκατομμύρια προβολές και αναδημοσιεύσεις.

Τα στοιχεία που δείχνουν ότι είναι ψεύτικη η ανακοίνωση

Η ανακοίνωση του ΙΚ, στην οποία εμφανίζεται ο λογότυπος του πρακτορείου ειδήσεων Amaq των τζιχαντιστών, είναι κατασκευασμένη, σύμφωνα με πολλούς ερευνητές, περιλαμβανομένου του οργανισμού παρακολούθησης της παραπληροφόρησης NewsGuard.

Η Μέιλι Κρίζις, πανεπιστημιακός στο American University, δήλωσε στο NewsGuard ότι η ανακοίνωση δεν έχει τα συνηθισμένα χαρακτηριστικά των ανακοινώσεων που μεταδίδονται από το Amaq.

«(Το ΙΚ) χρησιμοποιεί το Amaq για να μεταδίδει ειδήσεις και να αναλαμβάνει την ευθύνη για επιθέσεις», εξήγησε η Κρίζις. «Δεν εκτοξεύει απειλές όπως αυτή», πρόσθεσε.

Μια άλλη οργάνωση, το Information Epidemiology Lab, επίσης εκτίμησε ότι η ανακοίνωση διαφέρει «κατά πολύ» από τις μιντιακές πρακτικές του Ισλαμικού Κράτους σε ό,τι αφορά τη φρασεολογία, τη μορφολογία, το στυλ και τη διανομή.

Η κατασκευασμένη ανακοίνωση των τζιχαντιστών φαίνεται ότι πρωτοεμφανίστηκε στο ακροδεξιό φόρουμ «4chan», γνωστού για τις θεωρίες συνωμοσίας που διαδίδει και για την ανάρτηση μηνυμάτων μίσους, υπέρ του ναζισμού και της ανωτερότητας της λευκής φυλής.

Με πληροφορίες από France24 και ΑΠΕ-ΜΠΕ

