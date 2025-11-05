Ο Ζοχράν Μαμντάνι στο εξώφυλλο του New Yorker: Ένας από εμάς

Η εκλογή του Ζοχράν Μαμντάνι ως δημάρχου της Νέας Υόρκης συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις και έμπνευση, όχι μόνο πολιτικά αλλά και πολιτισμικά. Το ερχόμενο εξώφυλλο του περιοδικού The New Yorker (τεύχος 17 Νοεμβρίου 2025) είναι αφιερωμένο σε εκείνον — στον δήμαρχο μιας πολυφυλετικής μητρόπολης που έχει παράδοση στην αποδοχή της διαφορετικότητας.

Η εικονογράφηση του Κουβανοαμερικανού καλλιτέχνη Edel Rodriguez απεικονίζει τον Μαμντάνι ανάμεσα σε ανώνυμους επιβάτες του μετρό, να στέκεται όρθιος, χωρίς συνοδεία, ανάμεσα στους κατοίκους που εκπροσωπεί. Το σκηνικό είναι απλό, αλλά το μήνυμα σαφές: ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης είναι “ένας από εμάς”.

Το New Yorker συνηθίζει να αποτυπώνει το πνεύμα της εποχής με συμβολικά εξώφυλλα, και αυτή τη φορά αποδίδει φόρο τιμής σε μια πόλη που παραμένει παγκόσμιο σύμβολο πολυμορφίας, αλληλεγγύης και κοινωνικής συνύπαρξης.

Η επιλογή του εξωφύλλου ερμηνεύεται ως δήλωση για μια νέα εποχή στη Νέα Υόρκη — μια εποχή που τιμά τις ρίζες, τη διαφορετικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη· αξίες που ο Μαμντάνι υποσχέθηκε να υπερασπιστεί από την πρώτη ημέρα της θητείας του.

Ζοχράν Μαμντάνι: Ο 34χρονος νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης που αλλάζει το πολιτικό τοπίο

Ο Ζοχράν Μαμντάνι, 34 ετών, είναι ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, έπειτα από μια ιστορική εκλογική αναμέτρηση που πραγματοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2025, στην οποία εξασφάλισε πάνω από 50% των ψήφων, σύμφωνα με το AP News και τον Guardian.

Η εκλογή του σηματοδοτεί μια σειρά από πρωτιές για την αμερικανική μητρόπολη: ο Μαμντάνι είναι ο πρώτος Μουσουλμάνος, ο πρώτος απόγονος Νοτιοασιατικής καταγωγής και ο νεότερος δήμαρχος της Νέας Υόρκης τα τελευταία εκατό χρόνια. Γεννημένος στην Ουγκάντα από Ινδούς γονείς, μεγάλωσε στο Κουίνς και ανήκει στη νέα γενιά προοδευτικών πολιτικών που συνδυάζουν ακτιβισμό και κοινωνική πολιτική.

Η εκλογή του επισφραγίστηκε μετά την επικράτησή του στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών, όπου νίκησε τον πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο με ποσοστό περίπου 56% έναντι 44%, σε ένα σύστημα ψηφοφορίας με κατάταξη προτιμήσεων (ranked-choice voting), σύμφωνα με τα ABC7 New York και 19thnews.org.

Το προεκλογικό του πρόγραμμα επικεντρώθηκε σε θέματα κοινωνικής ισότητας και οικονομικής δικαιοσύνης: πάγωμα ενοικίων σε ελεγχόμενες κατοικίες, δωρεάν δημόσιες μετακινήσεις, αύξηση του κατώτατου μισθού και διεύρυνση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή στέγη. Όπως σημειώνει ο Guardian, πρόκειται για μια ατζέντα που αντλεί έμπνευση από τις ρίζες του ίδιου του Μαμντάνι στις εργατικές συνοικίες του Κουίνς.

Η νίκη του έχει χαρακτηριστεί από τα αμερικανικά μέσα ως κομβική καμπή για το Δημοκρατικό Κόμμα, καθώς εκφράζει τη δυναμική της προοδευτικής πτέρυγας απέναντι στην παραδοσιακή πολιτική ελίτ της πόλης. Όπως σχολιάζει το PBS, ο Μαμντάνι «ενσαρκώνει μια Νέα Υόρκη που δεν φοβάται να ονειρευτεί διαφορετικά».