Βασιλιάς Κάρολος: Σε «απόσταση» από τη βασιλική οικογένεια την Κυριακή του Πάσχα

Για πρώτη φορά ο βασιλιάς Κάρολος θα καθίσει μακριά από την βασιλική οικογένεια στην πασχαλινή λειτουργία στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο Κάστρο του Ουίνδσορ και μόνο η βασίλισσα Καμίλα θα βρίσκεται στο πλευρό του.

Ο 75χρονος βασιλιάς Κάρολος, που τον Φεβρουάριο διαγνώστηκε με καρκίνο, θα πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσημη εμφάνιση, μετά την ανακοίνωση της ασθένειάς του, την Κυριακή του Πάσχα 31 Μαρτίου, στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο Κάστρο του Ουίνδσορ. Όμως, αυτό το Πάσχα θα είναι πολύ διαφορετικό για τον Βρετανό γαλαζοαίματο, που εδώ και δεκαετίες συμμετέχει μαζί με τα πλέον υψηλόβαθμα μέλη της βασιλικής οικογένειας στην πασχαλινή λειτουργία.

Κατόπιν εντολής των γιατρών του, ο μονάρχης αναμένεται να καθίσει μακριά από τους γαλαζοαίματους συγγενείς του και εντός του ναού μόνο η 76χρονη βασίλισσα Καμίλα θα βρίσκεται στο πλευρό του. Μέχρι πρότινος δεν είχε επιβεβαιωθεί από το παλάτι αν ο βασιλιάς Κάρολος θα μπορέσει να παραβρεθεί στην λειτουργία την Κυριακή του Πάσχα. Ο μονάρχης εξαιτίας της υγείας του εκτελεί περιορισμένα βασιλικά καθήκοντα και αυτά μόνο εντός των ανακτόρων του Μπάκιγχαμ.

Όμως, την Τρίτη, 26 Μαρτίου, το παλάτι ανακοίνωσε επίσημα πως ο 75χρονος μονάρχης, που υποβάλλεται σε θεραπεία για τον καρκίνο, θα παραστεί στην πρωϊνή λειτουργία την Κυριακή του Πάσχα, στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο Κάστρο του Ουίνδσορ. Άλλωστε ο βασιλιάς και η βασίλισσα, μετά την διάγνωση του μονάρχη με καρκίνο, μετακόμισαν από το Κλάρενς Χάουζ στο Κάστρο του Ουίνδσορ, οπότε η μετακίνηση για τον βασιλιά δεν θα είναι κουραστική.

Με την παρουσία του στην πασχαλινή λειτουργία ο βασιλιάς Κάρολος καθησυχάζει τους Βρετανούς για την υγεία του

Η πληροφορία πως ο βασιλιάς Κάρολος θα δώσει το παρών στην πασχαλινή λειτουργία, αν και «θα κρατήσει τις αποστάσεις» από τα λοιπά μέλη της βασιλικής οικογένειας, δείχνει πως η υγεία του βελτιώνεται, αναφέρουν τα σχετικά δημοσιεύματα στον βρετανικό Τύπο. Πηγή απο το παλάτι αποκάλυψε στην Telegraph πως το σχέδιο να καθίσει ο βασιλιάς χώρια από το υπόλοιπο εκκλησίασμα θα παράσχει «ένα αποδεκτό περιβάλλον και επίπεδο κινδύνου» για την υγεία του μονάρχη.

Αν και πηγές από το παλάτι είχαν δηλώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα πως το βασιλικό ζεύγος θα συνοδεύουν στην εκκλησία την Κυριακή του Πάσχα και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, δεν έχει αποκαλυφθεί ποια θα είναι αυτά. Η 42χρονη Κέιτ Μίντλετον, η οποία πριν μία εβδομάδα αποκάλυψε πως διαγνώστηκε με καρκίνο, θα περάσει το Πάσχα ιδιωτικά στο Άνμερ Χολ, στο Νόρφολκ, μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τα παιδιά τους.



Είθιστα κάθε χρόνο την Κυριακή του Πάσχα σύσσωμη η βασιλική οικογένεια να πηγαίνει πεζή στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, όπου καθ' οδόν έχει συγκεντρωθεί κόσμος για να δει από κοντά τους Βρετανούς γαλαζοαίματους. Είναι το δεύτερο Πάσχα του Κάρολου ως βασιλιά, αφού ανέβηκε στο θρόνο μόλις πριν 18 μήνες, μετά τον θάνατο της Ελισάβετ τον Σεπτέμβριο του 2022.



Η παρουσία του βασιλιά στην εκκλησία την Κυριακή του Πάσχα θα εμπεριέχει και ένα μήνυμα προς τον βρετανικό λαό, την διαβεβαίωση πως ο μονάρχης είναι καλά και εξακολουθεί να εκπληρώνει τα βασιλικά καθήκοντα, όπως έλεγε και η εκλιπούσα Ελισάβετ: «We have to be seen to be believed» (πρέπει να μας βλέπουν για να μας πιστέψουν).

Με πληροφορίες από DailyMail