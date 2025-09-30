ΔΙΕΘΝΗ
Ryanair: Μόνο ψηφιακές κάρτες επιβίβασης από τον Νοέμβριο - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Οι εκτυπωμένες κάρτες επιβίβασης δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές - Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση στη ψηφιακή κάρτα;

LifO Newsroom
Ryanair: Μόνο ψηφιακές κάρτες επιβίβασης από τον Νοέμβριο - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Φωτογραφία: Unsplash
Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Ryanair ανακοίνωσε ότι από τον Νοέμβριο θα δέχεται μόνο ψηφιακές κάρτες επιβίβασης.

Η εταιρεία θα απαιτεί από τους επιβάτες να κάνουν check-in online και να δημιουργούν την κάρτα επιβίβασης μέσω της εφαρμογής Ryanair app.

Οι εκτυπωμένες κάρτες επιβίβασης δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές.

Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει ανησυχίες για τους ηλικιωμένους επιβάτες που μπορεί να μην έχουν ή να μην αισθάνονται άνετα με τη χρήση smartphone.

Οι ταξιδιώτες αναρωτιούνται επίσης τι πρέπει να κάνουν αν η μπαταρία του κινητού τους εξαντληθεί, αν τους κλέψουν το τηλέφωνο ή χάσουν τη σύνδεση στο διαδίκτυο.

Ακολουθεί η εξήγηση για το πώς θα λειτουργεί η νέα πολιτική και γιατί οι εκτυπωμένες κάρτες επιβίβασης δεν θα εξαλειφθούν εντελώς στην πράξη.

Η Ryanair θα δέχεται μόνο ψηφιακές κάρτες επιβίβασης από τον Νοέμβριο

Από τις 12 Νοεμβρίου, οι επιβάτες της Ryanair θα πρέπει να έχουν την κάρτα επιβίβασης σε ψηφιακή μορφή στην εφαρμογή myRyanair app.

Η μετάβαση ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 3 Νοεμβρίου, αλλά αναβλήθηκε για μετά την περίοδο αιχμής γύρω από τις σχολικές διακοπές στη Βρετανία. Η αεροπορική εταιρεία αναφέρει ότι προχωρά στην αλλαγή επειδή σχεδόν το 80% των επιβατών της χρησιμοποιεί ήδη ψηφιακές κάρτες επιβίβασης.

Προσθέτει ότι η κίνηση ακολουθεί άλλες βασικές βιομηχανίες εισιτηρίων, όπως φεστιβάλ, συναυλίες και αθλητικές εκδηλώσεις, που έχουν πετύχει την πλήρη μετάβαση σε ψηφιακά εισιτήρια.

Η Dara Brady, CMO της Ryanair, δήλωσε: «Η μετάβαση της Ryanair σε 100% ψηφιακές κάρτες επιβίβασης θα προσφέρει μια ταχύτερη, πιο έξυπνη και πιο φιλική προς το περιβάλλον ταξιδιωτική εμπειρία για τους πελάτες μας».

Τι γίνεται αν δεν μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στην ψηφιακή κάρτα επιβίβασης στο κινητό μου;

Υπάρχουν διάφορα σενάρια στα οποία ένας επιβάτης μπορεί να μην μπορεί να δημιουργήσει ή να έχει πρόσβαση στην ψηφιακή κάρτα επιβίβασης μέσω της εφαρμογής Ryanair, όπως η έλλειψη smartphone ή η εξάντληση της μπαταρίας.

Σε αυτή την περίπτωση, η Ryanair επιβεβαίωσε ότι οι ταξιδιώτες μπορούν να ζητήσουν εκτυπωμένη κάρτα επιβίβασης από τα γκισέ check-in στο αεροδρόμιο. Η έκδοση θα γίνεται δωρεάν, εφόσον ο επιβάτης έχει ήδη κάνει check-in online.

Το ίδιο ισχύει και για πτήσεις που αναχωρούν από το Μαρόκο, όπου η κυβέρνηση απαιτεί οι επιβάτες να έχουν εκτυπωμένη κάρτα επιβίβασης. Και πάλι, αρκεί να έχετε κάνει πρώτα check-in online, ώστε η κάρτα να εκδοθεί δωρεάν στα γκισέ.

Με πληροφορίες από euronews.com

