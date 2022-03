Ever Forward: «Αδερφάκι» του Ever Given που είχε μπλοκάρει το Σουέζ, κόλλησε σε λιμάνι των ΗΠΑ

Σχεδόν ένα χρόνο μετά την προσάραξη του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Ever Given στο Σουέζ που προκάλεσε διεθνή διατάραξη στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις και το εμπόριο, ένα δεύτερο φορτηγό πλοίο τής ίδιας εταιρείας προσάραξε στο Τσέσαπικ Μπέι των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι ντόπιοι αρμόδιοι κάνουν αγώνα δρόμου για να αποκολλήσουν το Ever Forward, που προσάραξε το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή ενώ ταξίδευε από το λιμάνι της Βαλτιμόρης στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια.



Σύμφωνα με την αμερικανική ακτοφυλακή, το ατύχημα που μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό από τι προκλήθηκε, δεν οδήγησε σε τραυματισμούς ή ζημιές στο πλοίο.

Massive container ship #EVERFORWARD has run aground in the Chesapeake Bay.



Yes, same operator as #EVERGIVEN.



Yes, almost exactly a year later. 1/ pic.twitter.com/z4rCjGSbzR