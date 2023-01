Ερντογάν: Η Ελλάδα συνεχίζει να εξοπλίζει τα νησιά του Αιγαίου - Απομακρύνεται από τη Λωζάνη

Νέα λεκτική επίθεση κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εκτιμώντας ότι η χώρα μας απομακρύνεται από όσα προβλέπει η συνθήκη της Λωζάνης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα αναφέρει το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Ελλάδα συνεχίζει να εξοπλίζει τα νησιά του Αιγαίου, εκτιμώντας ότι «λαμβάνουν μέτρα [οι Έλληνες] που είναι αντίθετα τόσο με τη Λωζάνη όσο και με άλλες συμφωνίες».

