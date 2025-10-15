Ερντογάν: «Εντοπίσαμε το δεύτερο μεγαλύτερο πεδίο σπάνιων γαιών στον κόσμο»

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι στην επαρχία Εσκισεχίρ της κεντρικής Τουρκίας εντοπίστηκε «το δεύτερο μεγαλύτερο πεδίο σπάνιων γαιών στον κόσμο», με συνολικά αποθέματα που υπολογίζονται σε 694 εκατομμύρια τόνους ορυκτών.

Μιλώντας μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Άγκυρα, ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι σε εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή Μπεϊλίκοβα εντοπίστηκαν περίπου 12,5 εκατομμύρια τόνοι οξειδίων σπάνιων γαιών, καθώς και σημαντικά κοιτάσματα βαρίτη και φθορίτη.

«Θέλουμε να γίνουμε ένας από τους πέντε μεγαλύτερους παραγωγούς σπάνιων γαιών στον κόσμο», δήλωσε ο Ερντογάν, τονίζοντας ότι το πεδίο περιέχει δέκα από τα δεκαεπτά γνωστά στοιχεία σπάνιων γαιών, υλικά ζωτικής σημασίας για την αμυντική βιομηχανία, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα ηλεκτρικά οχήματα, τις τηλεπικοινωνίες και τη διαστημική τεχνολογία.

Beylikova’daki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir.



Her kim bunu iddia ediyorsa kendi ülkesine iftira atıyor demektir.



Nadir toprak elementlerinde dünyanın en büyük 5 üreticisinden biri olmak için çalışmalarımız sürüyor.… pic.twitter.com/CODSWTv8d2 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 15, 2025

Ο Τούρκος πρόεδρος ξεκαθάρισε επίσης ότι «η τοποθεσία αυτή δεν θα παραχωρηθεί σε καμία χώρα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», απαντώντας εμμέσως σε κατηγορίες της αντιπολίτευσης περί παρασκηνιακών συμφωνιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Όποιος ισχυρίζεται το αντίθετο συκοφαντεί τη δική του χώρα», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκιούρ Οζέλ, είχε κατηγορήσει τον Ερντογάν ότι στη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην Ουάσιγκτον, συμφώνησε να παραχωρήσει τα κοιτάσματα της Μπεϊλίκοβα με αντάλλαγμα τη διεθνή του αποδοχή.

«Η Τουρκία πρέπει να σταθεί όρθια όσον αφορά τις σπάνιες γαίες. Ο Ερντογάν δεν μπορεί να πουλήσει το μέλλον αυτής της χώρας για το δικό του πολιτικό μέλλον — δεν θα το επιτρέψουμε», δήλωσε ο Οζέλ.