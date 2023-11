Ερντογάν: «Διαγράψαμε τον Νετανιάχου»- Ανακαλεί τον πρέσβη στο Ισραήλ, για διαβουλεύσεις

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε πως ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν είναι πλέον συνομιλητής της Άγκυρας. Λίγη ώρα αργότερα, έγινε γνωστό ότι η Τουρκία ανακαλεί τον πρέσβη της στο Ισραήλ για διαβουλεύσεις.

«Διαγράψαμε τον Νετανιάχου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συνομιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης με την οποία επέστρεψε από το Καζακστάν στην Τουρκία. Έπειτα από αυτή τη δήλωση, το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι ανακαλείται ο πρέσβης της χώρας στο Τελ Αβίβ.

«Λαμβάνοντας υπόψη την ανθρωπιστική τραγωδία που εκτυλίσσεται στη Γάζα- από τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον αμάχων- και την άρνηση του Ισραήλ στις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός και για συνεχή, ανεμπόδιστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας, αποφασίστηκε να ανακαλέσουμε τον πρέσβη μας στο Τελ Αβίβ, Σακίρ Οζκάν Τορουνλάρ, στην Άγκυρα, για διαβουλεύσεις», ανέφερε η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Press Release Regarding Recalling of Our Ambassador in Tel Aviv, H.E. Mr. Şakir Özkan Torunlar, to Ankara for Consultations https://t.co/POmJwwXVg6 pic.twitter.com/KiRf0XqTfi