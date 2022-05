Έρχεται ο πρώτος αυτοκινητόδρομος για αυτόνομα οχήματα: Σε ποια χώρα τα αυτοκίνητα θα κινούνται χωρίς οδηγό

Με τις εξελίξεις στον τομέα της αυτόνομης οδήγησης να «τρέχουν» με καταιγιστικούς ρυθμούς, όπως όλα δείχνουν, «ανοίγει» ο δρόμος για την πρώτη λωρίδα σε αυτοκινητόδρομο, στην οποία θα κινούνται αποκλειστικά αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς.

Το Μίσιγκαν, Πολιτεία των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να διαχωρίσει μία λωρίδα ανά κατεύθυνση αποκλειστικά για αυτόνομα κινούμενα οχήματα στον αυτοκινητόδρομο Ι-94, μεταξύ του Ντιτρόιτ και του Ann Arbor.

Το έργο ανακοινώθηκε το 2020 και έφτασε σε νέα ορόσημα στο σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση αυτόν τον μήνα. Η Cavnue, η εταιρεία που επέλεξε η Πολιτεία του Μίσιγκαν για να αναλάβει το έργο, προσδιόρισε το αρχικό τμήμα του I-94 που μπορούσε να μετακινήσει αυτόνομα οχήματα σε μία έκταση 25 μιλίων, (κάτι παραπάνω από 40 χιλιόμετρα).

