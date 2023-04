Εργαζόμενος πούλησε τον σκύλο του μετά το τέλος της τηλεργασίας - Ο CEO χαιρέτισε τη «θυσία» του

Μετά την επίσημη κήρυξη του τέλους της πανδημίας, πολλές επιχειρήσεις ανάγκασαν τους εργαζομένους τους να επιστρέψουν στο γραφείο, ύστερα από περισσότερα από δύο χρόνια τηλεργασίας.

Στην περίπτωση ενός υπαλλήλου της Clearlink, το τέλος της εξ αποστάσεως εργασίας τον οδήγησε στο να «πουλήσει τον σκύλο της οικογένειας», κάτι που χαιρέτησε ο CEO της επιχείρησης, James Clarke.

Η Clearlink, είναι μια εταιρεία ψηφιακού μάρκετινγκ με έδρα το Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα στις ΗΠΑ.

Η αντίδραση αυτή του Clarke, όπως και οι δηλώσεις του κατά εργαζομένων γυναικών με παιδιά και γενικώς του θεσμού της τηλεργασίας, έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

«Ορισμένοι από τους εργαζομένους μας θα μπορούσαν να δουλεύουν για δύο διαφορετικές επιχειρήσεις, δεν το γνωρίζουμε» είπε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου.

Αναφέρθηκε στις «θυσίες» που κάνουν ορισμένοι υπάλληλοι για να επιστρέψουν στο γραφείο και ανέφερε το παράδειγμα του ατόμου που πούλησε το κατοικίδιό του.

«Έχω θυσιάσει πράγματα και όσοι είναι εδώ έχουν επίσης θυσιάσει πολλά για να είναι εδώ» είπε. Όσον αφορά για την πώληση του σκύλου, παρότι είπε ότι το γεγονός τον λυπεί, σημείωσε πως «αυτές είναι οι θυσίες που γίνονται και σας τιμώ για αυτές τις θυσίες».

On a company call, Clearlink CEO James Clarke revealed a twisted company culture where one worker is even praised for selling their family dog to sacrifice more for the company. pic.twitter.com/XdJBGP6l40