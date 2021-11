Περίπου 89 γυναίκες πέφτουν θύματα έμφυλης βίας καθημερινά στην Ιταλία και στο 62% των περιπτώσεων αφορά σε ενδοοικογενειακή κακοποίηση, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην πέμπτη ετήσια εκδήλωση κατά της βίας των γυναικών, This Is Not Love, στην Κατάνια.

Οι δολοφονίες γυναικών αφορούν στο 48% όλων των δολοφονιών που διαπράχθηκαν την περίοδο από τον Ιανουάριο ως τον Αύγουστο του 2020 και μειώθηκαν στο 41% την ίδια περίοδο φέτος, έχοντας αυξηθεί κατά το πρώτο lockdown.

Στο 72% των περιπτώσεων ο δολοφόνος ήταν ο σύντροφος ή ο πρώην σύντροφος. Μία στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε λεπίδα για τη δολοφονία ενώ το 70% των γυναικών που δολοφονήθηκαν ήταν Ιταλίδες.

Σε μια δημοσκόπηση, ένας στους τέσσερις Ιταλούς είπε ότι δεν πιστεύει ότι η ενδοοικογενειακή κακοποίηση χαρακτηρίζεται ως «πραγματική βία».

Η γυναικοκτονία στη χώρα ωστόσο, ως ποσοστό όλων των ανθρωποκτονιών έχει μειωθεί ελαφρώς φέτος, όπως αναφέρθηκε στην εκδήλωση.

Η υπουργός Εσωτερικών Λουτσιάνα Λαμοργκέζ ανακοίνωσε ότι μια νέα δέσμη κανόνων που περιλαμβάνει αυξανόμενες υποχρεωτικές ποινές φυλάκισης θα τεθεί στο υπουργικό συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα και ότι θα εμπλακούν όλα τα αρμόδια υπουργεία.

Την ίδια ώρα ακτιβιστές στα Βαλκάνια κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την αυξανόμενη βία κατά των γυναικών.

Στις μισές δολοφονίες γυναικών, που διαπράχθηκαν στα Δυτικά Βαλκάνια πέρυσι, δράστης ήταν ο σύζυγος ή ο σύντροφος του θύματος, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση πολλών ΜΚΟ στην περιοχή.

Στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το United Women Foundation (UWF) διαπίστωσε ότι 10 γυναίκες δολοφονήθηκαν από τους συντρόφους ή τα μέλη της οικογένειάς τους το 2019 και έξι το 2020.

Στη Σερβία, 26 από τις 44 γυναίκες που σκοτώθηκαν το 2020, δολοφονήθηκαν από τους συζύγους ή τους συντρόφους τους, σύμφωνα με το Αυτόνομο Γυναικείο Κέντρο Βελιγραδίου.

Στην Αλβανία, μετά από πτώση κατά τη διάρκεια της πανδημίας το 2020, 16 γυναίκες σκοτώθηκαν τους πρώτους εννέα μήνες του 2021, που αντιστοιχεί στο ετήσιο σύνολο του 2018, σύμφωνα με την Aferdita Prroni, διευθύντρια του Κέντρου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Δημοκρατία.

Παρόμοιες τάσεις έχουν παρατηρηθεί στα ευρύτερα Βαλκάνια.

Η Κροατία έχει σημειώσει αύξηση σχεδόν 50% στον αριθμό των γυναικών που δολοφονούνται από συντρόφους κάθε χρόνο από το 2018, σύμφωνα με τη Διαμεσολαβήτρια για την Ισότητα των Φύλων της Κροατίας, Višnja Ljubičić.

Δεκατέσσερις από τις 19 γυναίκες που δολοφονήθηκαν πέρυσι χαρακτηρίστηκαν ως γυναικοκτονίες, όπως είπε στο Axios.

Στη Ρουμανία, 45 γυναίκες δολοφονήθηκαν από τους συντρόφους τους το 2018 και 52 το 2020, σύμφωνα με την Camelia Proca, ιδρύτρια και διευθύντρια της Ρουμανικής Ένωσης για την Ελευθερία και την Ισότητα των Φύλων.

Συνολικά 345 γυναίκες έχουν δολοφονηθεί από τις αρχές του έτους, στην Τουρκία, σύμφωνα με στοιχεία γυναικείων οργανώσεων.

Το 2020 συνολικά δολοφονήθηκαν 410 γυναίκες, από τις οποίες περισσότερες από δέκα εντοπίστηκαν νεκρές σε ύποπτες συνθήκες, όπως αυτοκτονίες.

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι αριθμοί πιθανότατα αντιπροσωπεύουν υπομετρήσεις, καθώς πολλά επίσημα ιδρύματα δεν κάνουν διάκριση μεταξύ γυναικοκτονίας και ανθρωποκτονίας.

Η έλλειψη ακριβών δεδομένων μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις αποφάσεις της πολιτικής σχετικά με τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι γυναίκες στη Γαλλία οργάνωσαν διαμαρτυρίες κατά της έμφυλης βίας, σημειώνοντας ότι τουλάχιστον 101 γυναίκες έχουν δολοφονηθεί από τους συντρόφους τους ή πρώην συντρόφους τους στη χώρα το 2021.

Φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια αγώνα κατά της βίας με βάση το φύλο μέσω της εκστρατείας 16 Ημέρες Ακτιβισμού, η οποία ξεκινά κάθε 25 Νοεμβρίου, την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Από το 1991, οργανώσεις και χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν συγκεντρωθεί για να ζητήσουν την πρόληψη και την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών.

Ωστόσο, οι αριθμοί δίνουν μια ανησυχητική εικόνα για την κατάσταση για τις γυναίκες και τα κορίτσια σε όλο τον κόσμο, με τον ΟΗΕ να υπολογίζει ότι μία στις τρεις γυναίκες ηλικίας 15 ετών και άνω έχουν αντιμετωπίσει σωματική ή σεξουαλική βία από σύντροφο, μη σύντροφο ή και τα δύο τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους.

Αυτό δεν λαμβάνει υπόψη τις άλλες μορφές βίας που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και τα κορίτσια, όπως η άρνηση επιλογής αναπαραγωγής, η βία σε διαδικτυακές πλατφόρμες ή η άρνηση του δικαιώματος στην εκπαίδευση ή την εργασία.

Με πληροφορίες του Ansa/Women'sMediaCenter