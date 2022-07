Επίτιμη διδάκτωρ η Ναόμι Κάμπελ - Τα δάκρυα και η στράπλες μπες ολόσωμη φόρμα μέσα από την τήβεννο

Η Ναόμι Κάμπελ έγινε επίτιμη διδάκτωρ στο πανεπιστήμιο Δημιουργικών Τεχνών της Αγγλίας για τη συμβολή της στη βιομηχανία της μόδας.

Στην τελετή απονομής του τιμητικού διδακτορικού που πραγματοποιήθηκε στο Royal Festival Hall του Λονδίνου, η 52χρονη φορούσε μια μπεζ στράπλες ολόσωμη φόρμα κάτω από τη μαύρη τήβεννο.

Η ίδια πόσταρε στο Instagram ένα βίντεο από τα παρασκήνια της τιμητικής διάκρισης.

Και παρότι η ίδια δεν αποκάλυψε πολλά για την ιδιαίτερη αυτή ημέρα, ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο Twitter παρουσιάζει απόσπασμα από την ομιλία της συγκινημένης Κάμπελ που δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Queen of all queens #NaomiCampbell is now officially a doctor! The supermodel received an honorary doctorate today at the University of the Creative Arts graduation! 🎓 pic.twitter.com/nEw3Zr9JSg