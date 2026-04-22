Επίθεση σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων στον Περσικό Κόλπο

Οι πρώτες πληροφορίες - Ασφαλή όλα τα μέλη του πληρώματος

Φωτ. Marine Traffic
Σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων στον Περσικό Κόλπο επιτέθηκαν οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC).

Εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων στον Περσικό Κόλπο, νέο περιστατικό ασφαλείας έρχεται να αναδείξει τους αυξημένους κινδύνους για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, με επίκεντρο αυτή τη φορά πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ελληνικών συμφερόντων.

Σύμφωνα με την εταιρεία Ναυλιακής ασφάλειας Diaplous, ο πλοίαρχος του containership «EPAMINONDAS» (IMO 9153862), σημαίας Λιβερίας και υπό διαχείριση της Maersk, ανέφερε ότι πολεμική λέμβος των IRGC προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω VHF και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

Η θέση του πλοίου/ Marine Traffic

Επίθεση σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων στον Περσικό Κόλπο: Ασφαλές το πλήρωμα

Από την επίθεση προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, ενώ σύμφωνα με την ίδια αναφορά, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Jebel Ali στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με προορισμό τη Mudra της Ινδίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΙΡΑΝ ΟΗΕ ΗΠΑ ΝΕΚΡΟΙ

Διεθνή / ΟΗΕ: Οι δαπάνες των ΗΠΑ για τον πόλεμο στο Ιράν θα μπορούσαν να έχουν σώσει 87 εκατ. ζωές

«Κατακλυσμική» χαρακτήρισε την οικονομική κατάσταση των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων ο επικεφαλής της ανθρωπιστικής υπηρεσίας του ΟΗΕ, σημειώνοντας ότι ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας του έχει μειωθεί κατά περίπου 50%
Διεθνή / ΟΗΕ: Οι δαπάνες των ΗΠΑ για τον πόλεμο στο Ιράν θα μπορούσαν να έχουν σώσει 87 εκατ. ζωές

«Κατακλυσμική» χαρακτήρισε την οικονομική κατάσταση των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων ο επικεφαλής της ανθρωπιστικής υπηρεσίας του ΟΗΕ, σημειώνοντας ότι ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας του έχει μειωθεί κατά περίπου 50%
ΡΩΣΙΑ ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ

Διεθνή / Ρωσία και Βόρεια Κορέα συνδέονται πλέον μέσω οδικής γέφυρας

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν ενισχυθεί εν μέσω της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, με τη Μόσχα και την Πιονγιάνγκ να εμβαθύνουν τους οικονομικούς, πολιτικούς, πολιτιστικούς και στρατιωτικούς δεσμούς τους
ΚΕΙΤ ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ

Διεθνή / Κέιτ Μίντλετον: Ποιος είναι ο 88χρονος που αγκάλιασε - «Εκπλήρωσε την επιθυμία της αποθανούσας συζύγου του», γράφουν διεθνή ΜΜΕ

Το βίντεο που καταγράφει την πριγκίπισσα να αγκαλιάζει τον ηλικιωμένο κατά τη διάρκεια της δεξίωσης για τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση της βασίλισσας Ελισάβετ
ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΤΖΕΙ ΝΤΙ ΒΑΝΣ

Διεθνή / «Στον πάγο» η αποστολή Βανς στο Ισλαμαμπάντ – Χωρίς απάντηση από την Τεχεράνη οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν

Αμερικανοί αξιωματούχοι αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεκκίνησης της αποστολής ακόμη και άμεσα, εφόσον η Τεχεράνη δώσει σήμα ότι είναι διατεθειμένη να διαπραγματευτεί
ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Διεθνή / Πώς κατάφερε το Πακιστάν να γίνει ένας απρόσμενος ειρηνοποιός μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν;

Μια πυρηνική δύναμη που δεν αναγνωρίζει επίσημα το Ισραήλ έχει εξασφαλίσει έναν ρόλο πρώτης γραμμής στον πόλεμο του Ιράν, παρά το γεγονός ότι δεν είχε πάντα καλές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ
