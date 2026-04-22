ΟΗΕ: Οι δαπάνες των ΗΠΑ για τον πόλεμο στο Ιράν θα μπορούσαν να έχουν σώσει 87 εκατ. ζωές

«Κατακλυσμική» χαρακτήρισε την οικονομική κατάσταση των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων ο επικεφαλής της ανθρωπιστικής υπηρεσίας του ΟΗΕ, σημειώνοντας ότι ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας του έχει μειωθεί κατά περίπου 50%

ΙΡΑΝ ΟΗΕ ΗΠΑ ΝΕΚΡΟΙ
O επικεφαλής της ανθρωπιστικής υπηρεσίας του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ / Φωτ.: EPA, αρχείου
Το ημερήσιο κόστος του πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράν, που ανέρχεται σε περίπου 2 δισ. δολάρια, θα μπορούσε να είχε καλύψει ένα παγκόσμιο ανθρωπιστικό πρόγραμμα ικανό να σώσει περισσότερους από 87 εκατομμύρια ανθρώπους, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ανθρωπιστικής υπηρεσίας του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ.

Μιλώντας σε εκδήλωση στο Λονδίνο, ο Φλέτσερ επισήμανε ότι το συνολικό ποσό που απαιτείται για ένα στοχευμένο σχέδιο διάσωσης ζωών ανέρχεται σε 23 δισ. δολάρια, ποσό που, όπως είπε, αντιστοιχεί σε λιγότερο από δύο εβδομάδες πολεμικών δαπανών. «Για κάθε ημέρα αυτού του πολέμου δαπανώνται 2 δισ. δολάρια. Το σχέδιό μας θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί σε λιγότερο από δεκαπέντε ημέρες», ανέφερε.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η σύγκρουση στο Ιράν έχει ήδη ευρύτερες οικονομικές συνέπειες, ιδίως μέσω της αύξησης των τιμών τροφίμων και καυσίμων. Εκτίμησε ότι ο πληθωρισμός σε αυτές τις κατηγορίες πλησιάζει το 20%, με σοβαρές επιπτώσεις για χώρες της υποσαχάριας και ανατολικής Αφρικής, όπου αναμένεται αύξηση της φτώχειας τα επόμενα χρόνια.

Ο Φλέτσερ περιέγραψε την οικονομική κατάσταση των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων ως «κατακλυσμική», σημειώνοντας ότι ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας του έχει μειωθεί κατά περίπου 50%. Από τον στόχο των 23 δισ. δολαρίων, υπάρχει ήδη έλλειμμα της τάξης των 10 δισ. δολαρίων.

Οι περικοπές, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν προέρχονται μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και από ευρωπαϊκές χώρες, καθώς κυβερνήσεις ανακατανέμουν πόρους προς την άμυνα ή περιορίζουν τη διεθνή βοήθεια για ιδεολογικούς λόγους.

Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για τη χρήση ακραίας ρητορικής στη διεθνή πολιτική σκηνή. Όπως είπε, η κανονικοποίηση απειλών που στοχεύουν στην καταστροφή κρατών ή υποδομών ενθαρρύνει και άλλους ηγέτες να υιοθετήσουν παρόμοιες πρακτικές, ακόμη και κατά αμάχων, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

ΟΗΕ: «Ιδιαίτερα ασταθείς» οι σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ

Αναφερόμενος στις σχέσεις του ΟΗΕ με την αμερικανική διοίκηση υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, τις χαρακτήρισε «ιδιαίτερα ασταθείς», σημειώνοντας ωστόσο ότι έχουν γίνει ορισμένα βήματα προσέγγισης. Περιέγραψε επίσης διαφορές αντίληψης, υποστηρίζοντας ότι στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης προσεγγίζουν τη διπλωματία με πιο προσωπικούς και λιγότερο θεσμικούς όρους.

Ο Φλέτσερ δήλωσε ακόμη ότι αντιμετωπίζει διλήμματα σχετικά με την αποδοχή χρηματοδότησης από τις ΗΠΑ, όταν αυτή συνοδεύεται από όρους που αφορούν κοινωνικά ζητήματα όπως τα δικαιώματα των τρανς ατόμων ή οι αμβλώσεις. Όπως ανέφερε, δεν προτίθεται να αποδεχθεί τέτοιες προϋποθέσεις, παρά το γεγονός ότι η χρηματοδότηση θα μπορούσε να σώσει ζωές.

Την ίδια στιγμή, προειδοποίησε ότι το διεθνές σύστημα συνεργασίας βρίσκεται υπό πίεση, με το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να εμφανίζεται βαθιά διχασμένο και λιγότερο αποτελεσματικό στη διαχείριση συγκρούσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ασφάλεια των ανθρωπιστικών εργαζομένων, σημειώνοντας ότι περισσότεροι από 1.000 έχουν σκοτωθεί τα τελευταία τρία χρόνια, συχνά από επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ζήτησε πιο ενεργή παρέμβαση των κρατών για την προστασία τους και μεγαλύτερη λογοδοσία για τις επιθέσεις αυτές.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η μείωση της διεθνούς βοήθειας, αν και περιορισμένη σε σχέση με τους συνολικούς κρατικούς προϋπολογισμούς, έχει δυσανάλογες επιπτώσεις στις πιο ευάλωτες περιοχές του κόσμου, επιδεινώνοντας μια ήδη αυξανόμενη ανθρωπιστική κρίση.

Με πληροφορίες από Guardian

 
