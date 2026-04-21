Ιράν: «Πράξη πολέμου» ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ, λέει ο Αραγτσί

Εάν οι ΗΠΑ θέλουν πόλεμο η Τεχεράνη είναι έτοιμη, τόνισε σε δικές του δηλώσεις ο πρέσβης του Ιράν στον ΟΗΕ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί / Φωτ. αρχείου: EPA
Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ ισοδυναμεί με «πράξη πολέμου», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Αναλυτικότερα, μέσω νέας ανάρτησής του, ο Ιρανός ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ισοδυναμεί για την Τεχεράνη με «πράξη πολέμου» και, ως εκ τούτου, αποτελεί παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας.

«Ο αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών είναι πράξη πολέμου και, ως εκ τούτου, παραβίαση της εκεχειρίας. Το Ιράν γνωρίζει πώς να εξουδετερώνει τους περιορισμούς, πώς να υπερασπίζεται τα συμφέροντά του και πώς να αντιστέκεται στα νταηλίκια», αναφέρει ο Αμπάς Αραγτσί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Η προσωρινή εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν λήγει την Τετάρτη, ενώ δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί περαιτέρω ειρηνευτικές συνομιλίες μετά την αποτυχία του πρώτου γύρου.

Ο υπουργός Εξωτερικών δεν έχει διευκρινίσει αν το Ιράν θα συμμετάσχει στον επόμενο γύρο συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ.

Ιράν: «Εάν οι ΗΠΑ θέλουν πόλεμο η Τεχεράνη είναι έτοιμη», λέει ο Ιραβανί

Από την πλευρά του, ο πρέσβης του Ιράν στον ΟΗΕ, Αμίρ Σαΐντ Ιραβάνι, ενημέρωσε τους δημοσιογράφους το βράδυ της Τρίτης ότι η Τεχεράνη «έχει λάβει κάποια σημάδια ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να άρουν τον αποκλεισμό».

Σύμφωνα με το BBC, ο Ιραβάνι δήλωσε ότι, όταν συμβεί αυτό, ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί στο Ισλαμαμπάντ.

Ερωτηθείς σχετικά με την αναστολή του ταξιδιού του Τζέι Ντι Βανς στο Πακιστάν, απάντησε ότι δεν είχε καμία σχετική πληροφορία και επανέλαβε ότι βασική προϋπόθεση για το Ιράν αποτελεί «οι ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ πριν ξαναρχίσουν οι συνομιλίες».

Τόνισε, τέλος, ότι εάν οι ΗΠΑ θέλουν λύση μέσω διπλωματίας, «το Ιράν είναι έτοιμο», ενώ, «αν θέλουν πόλεμο, τότε το Ιράν είναι επίσης έτοιμο».

Με πληροφορίες από BBC

