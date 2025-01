Επίθεση με μαχαίρι στη Βαυαρία: Συνελήφθη 28χρονος

Έναν 28χρονο συνέλαβαν οι αρχές στη Γερμανία ως ύποπτο για την επίθεση με μαχαίρι σε πάρκο στη Βαυαρία.

Ο 28χρονος φέρεται να είναι εκείνος που επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε θανάσιμα ένα παιδί δύο ετών και έναν 41χρονο άνδρα νωρίτερα σήμερα σε πάρκο του Ασάφενμπουργκ στην Βαυαρία. Δύο σοβαρά τραυματίες από την επίθεση, νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της πόλης.

