Επίθεση καμικάζι σε εκπαιδευτικό οργανισμό στο Αφγανιστάν - Τουλάχιστον 19 νεκροί και 21 τραυματίες

Μακελειό στο Αφγανιστάν μετά από επίθεση καμικάζι που πραγματοποιήθηκε εναντίον ενός εκπαιδευτικού οργανισμού στην Καμπούλ.

Ο έως τώρα απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 19 νεκρούς και 21 τραυματίες. Η επίθεση εξαπολύθηκε την ώρα που έφθαναν εκεί σπουδαστές, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ανάληψη ευθύνης για την επίθεση.

«Οι σπουδαστές ετοιμάζονταν για ένα διαγώνισμα όταν ένας καμικάζι ανατινάχθηκε μέσα σ' αυτό το εκπαιδευτικό κέντρο. Δυστυχώς, 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 27 άλλοι τραυματίσθηκαν» δήλωσε ο Χαλίντ Ζαντράν, εκπρόσωπος της αστυνομίας.

around 60 people, mostly girls killed & wounding several others in a explosion at a girl educational institution in Dasht e Barchi, Shia Hazara Majority populated area #Kabul. Local correspondents say the blast occurred when students were busy in a test.#Afghanistan pic.twitter.com/dJPVtNEKrL