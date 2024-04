Επίθεση Ιράν στο Ισραήλ: Αεροπορικές εταιρείες αποφεύγουν τον εναέριο χώρο πάνω από το Τελ Αβίβ

Πλήθος ευρωπαϊκών χωρών έχει προχωρήσει σε ακυρώσεις και τροποποιήσεις πτήσεων, στον απόηχο της ιρανικής επίθεσης στο Ισραήλ.

Παρότι το Ισραήλ, μετά την επίθεση εκατοντάδων drones και πυραύλων το βράδυ του Σαββάτου, το πρωί της Κυριακής άνοιξε και πάλι τον εναέριο χώρο του, οι πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ αναμένεται ότι θα επηρεαστούν. Η εικόνα μάλιστα από τον εναέριο χώρο του Ισραήλ είναι ενδεικτική, καθώς φαίνεται να τον παρακάμπτουν όλες οι πτήσεις, πολιτικές και εμπορικές αναπροσαρμόζοντας προσωρινά τις πορείες τους.

Update as of 07:00 UTC time based on official NOTAMs.

* Iran airspace - OPEN for IFR flights 🟢

* Jordan airspace - OPEN 🟢

* Iraq airspace - OPEN 🟢

* Lebanon airspace - OPEN 🟢

* Israel airspace - OPEN 🟢 pic.twitter.com/ZZI2F8TzXG