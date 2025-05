Επικοινωνία Τραμπ με Ευρωπαίους ηγέτες ενόψει της σημερινής επικοινωνίας του με τον Πούτιν για την Ουκρανία

Ενόψει της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν σήμερα, Δευτέρα, οι Μακρόν, Στάρμερ, Μερτς και Μελόνι συζήτησαν με τον Αμερικανό πρόεδρο την ανάγκη για άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο που έχει εξαπολύσει η Ρωσία κατά της Ουκρανίας.

Τη συνομιλία μεταξύ των ηγετών έκανε γνωστή ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του X. Όπως αναφέρει ο ίδιος μαζί με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, επικοινώνησαν το βράδυ της Κυριακής, με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναμένεται σήμερα να επικοινωνήσει με τον Ρώσο πρόεδρο σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι ηγέτες συζήτησαν επίσης τη χρήση κυρώσεων σε περίπτωση που η Ρωσία δεν συμμετάσχει με σοβαρότητα στις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός και ειρήνη, ανέφερε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Οι συνομιλίες έγιναν μετά από έντονες διπλωματικές επαφές, οι οποίες ξεκίνησαν με το ταξίδι των ηγετών στο Κίεβο στις 10 Μαΐου, όταν οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις στήριξαν την πρόταση για άνευ όρων κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία διάρκειας 30 ημερών.

«Αύριο, ο Πρόεδρος Πούτιν πρέπει να δείξει ότι θέλει την ειρήνη αποδεχόμενος την 30ήμερη άνευ όρων κατάπαυση του πυρός που πρότεινε ο Πρόεδρος Τραμπ και υποστηρίζουν η Ουκρανία και η Ευρώπη», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) μετά την τηλεφωνική επικοινωνία της Κυριακής.

I spoke tonight with @POTUS, @Keir_Starmer, @Bundeskanzler and @GiorgiaMeloni after our talks in Kyiv and Tirana.



Tomorrow, President Putin must show he wants peace by accepting the 30-day unconditional ceasefire proposed by President Trump and backed by Ukraine and Europe.