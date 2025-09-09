Επιδρομές στη Ντόχα: Νεκρός ο γιος ηγέτη της Χαμάς – Η ηγεσία επιβίωσε

Ηγέτες της Χαμάς φέρεται να επιβίωσαν από τα ισραηλινά πλήγματα στη Ντόχα, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News, σκοτώθηκε ο γιος του Χαλίλ Αλ-Χάγια, κορυφαίου στελέχους της οργάνωσης.

Ο Αλ-Χάγια, εξόριστος επικεφαλής της Χαμάς για τη Γάζα και κορυφαίος διαπραγματευτής της, θεωρείται η πλέον επιδραστική προσωπικότητα της οργάνωσης στο εξωτερικό μετά τη δολοφονία του Ισμαΐλ Χανίγια τον Ιούλιο του 2024. Ανήκει στο πενταμελές συμβούλιο ηγεσίας που ανέλαβε τα ηνία της Χαμάς μετά τον θάνατο του Γιαχία Σινουάρ σε ισραηλινή επιχείρηση τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η οικογένεια του Αλ-Χάγια πλήττεται από ισραηλινά χτυπήματα. Το 2007, αεροπορική επιδρομή έπληξε το σπίτι του στην περιοχή Σετζάγια της Πόλης της Γάζας, σκοτώνοντας αρκετά μέλη της οικογένειάς του. Κατά τον πόλεμο του 2014, η κατοικία του μεγαλύτερου γιου του, Οσάμα, βομβαρδίστηκε, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί εκείνος, η σύζυγός του και τρία από τα παιδιά τους.

Η τελευταία επίθεση στη Ντόχα, που είχε στόχο την ανώτατη ηγεσία της Χαμάς, επανέφερε στο προσκήνιο τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης σε μια περίοδο όπου η σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς συνεχίζει να προκαλεί διεθνή ανησυχία.