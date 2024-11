Επιβατικό αεροσκάφος δέχτηκε πυρά πάνω από την Αϊτή - Αεροπορικές αναστέλλουν τις πτήσειςστο νησί

Αρκετές αεροπορικές εταιρείες έχουν αναστείλει τις πτήσεις τους προς την Αϊτή, αφότου ένα επιβατικό αεροσκάφος δέχτηκε πυρά ενώ προσπαθούσε να προσγειωθεί στο Πορτ-ο-Πρενς, την πρωτεύουσα της νησιωτικής χώρας.

Επρόκειτο για την πτήση 951 της Spirit Airlines, που απογειώθηκε από το Φορτ Λόντερντεϊλ της Φλόριντα και τελικά εκτράπηκε προς τη Δομινικανή Δημοκρατία, όπου και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Σαντιάγο.

Από το συμβάν μία αεροσυνοδός αποκόμισε ελαφρά τραύματα, αλλά κανένας επιβάτης δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.

Μάλιστα, τον γύρο των social media έχουν κάνει βίντεο που δείχνουν αρκετά σημάδια από πυροβολισμούς σε ένα αεροσκάφος της Spirit Airlines, αλλά η εγκυρότητα τους δεν έχει επιβεβαιωθεί.

🚨#BREAKING: A Spirit Airlines flight has been forced to abort a landing at Port-au-Prince airport after being struck by gunfire



📌#Haiti | #Caribbean



Earlier this afternoon, Spirit Airlines flight N966NK was struck by several rounds of gunfire while attempting to land in… pic.twitter.com/5oiDPe3KYP