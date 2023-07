Επανεμφάνιση «Αζοφιτών» προκαλεί οργή του Κρεμλίνου - Ο ρόλος Εντογάν και η σύνοδος του ΝΑΤΟ

Ο επαναπατρισμός κορυφαίων μελών του Τάγματος Αζόφ στην Ουκρανία μετά την επίσκεψη Ζελένσκι στην Τουρκία έχει προκαλέσει οργή στην Μόσχα και προβληματισμό για την στάση της Τουρκίας ενόψει και της Συνόδου του ΝΑΤΟ.

Το Κρεμλίνο καταδίκασε τον επαναπατρισμό από την Τουρκία «Αζοφιτών» Ουκρανών διοικητών που βάσει προηγούμενης συμφωνίας θα παρέμεναν στην Τουρκία μέχρι το τέλος του πολέμου. Η ουκρανική προεδρία επιβεβαίωσε ότι πέτυχε την επιστροφή των «Αζοφιτών» μετά από «διαπραγματεύσεις με την τουρκική πλευρά». Στη Ρωσία το Τάγμα Αζοφ θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση. Τους διοικητές αυτούς τους υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσι, κατά την αποχώρησή του από την Τουρκία, όπου πραγματοποιούσε επίσημη επίσκεψη, όπως ανέφερε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αργότερα σε συνέντευξη τύπου στο Λβιβ ο πρόεδρος της Ουκρανίας ευχαρίστησε τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την απελευθέρωση των μελών του Τάγματος Αζόφ.«Υπάρχουν πράγματα στα οποία οι λεπτομέρειες καθορίζουν τα μελλοντικά αποτελέσματα», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο διοικητής του Τάγματος Αζόφ Ντένις Προκοπένκο είπε από την πλευρά του παίρνοντας τον λόγο ότι θα συνεχίσει να πολεμά. «Γι’ αυτό επιστρέψαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

This video shows Denys Prokopenko, commander of the Azov Regiment, delivering a speech in Ukrainian upon the Azov Regiment's return to Lviv from Turkey, where they had been kept after a prisoner exchange between Ukraine and Russia. pic.twitter.com/0cOGnfgvR7