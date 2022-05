Εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους που κατέπεσε στο Νεπάλ – Άγνωστη η τύχη των επιβαινόντων

Εντοπίστηκε το κουφάρι του επιβατικού αεροσκάφους που αγνοείτο από χθες, Κυριακή, στο Νεπάλ. Σε αυτό επέβαιναν συνολικά 22 άτομα, αλλά δεν υπάρχουν πληροφορίες για την τύχη τους.

«Ομάδα έρευνας και διάσωσης εντόπισε τον τόπο της συντριβής του αεροσκάφους» και «μοιράστηκε φωτογραφία», ενώ «άλλες ομάδες πάνε εκεί για να μάθουμε περισσότερα», ανέφερε ο εκπρόσωπος του στρατού Ναραγιάν Σιλουάλ μέσω Twitter, μεταφορτώνοντας φωτογραφία στην οποία είναι διακριτός ο αριθμός του αεροπλάνου της εταιρείας Tara Air (9Ν-ΑΕΤ), σε κομμάτι της ουράς που βρίσκεται πλάι σε άλλα διάσπαρτα συντρίμμια στην πλαγιά βουνού.

Nepal Plane Crash: Nepal Army has reached the crash site at Sanosware, Thasang-2, Mustang. First picture released by Army. Along with 15 Nepali, 4 Indians, & 2 Germans wr on board. pic.twitter.com/KHabnNP7uE