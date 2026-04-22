Το Ιράν κατέλαβε πλοία στα Στενά του Ορμούζ: «Δεν ισχύουν τα περί σύλληψης του ελληνόκτητου Epaminondas»

Εντείνεται το κλίμα αβεβαιότητας στην περιοχή

Φωτ. Marine Traffic
Η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ παραμένει σε ιδιαίτερα εύθραυστη κατάσταση.

Συγκεχυμένες και αντικρουόμενες πληροφορίες για δύο πλοία (containerships), εκ των οποίων το ένα συνδέεται με ελληνικά συμφέροντα, εντείνουν το κλίμα αβεβαιότητας στην περιοχή.

Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ξεκαθαρίζει ότι, σε αντίθεση με τις ιρανικές ανακοινώσεις, το containership Epaminondas δεν έχει τεθεί υπό κράτηση.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, «το πλοίο δεν έχει κρατηθεί», με την Αθήνα να αποδίδει τις σχετικές δηλώσεις της Τεχεράνης σε ανακριβή πληροφόρηση.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται μετά από ανακοίνωση που αποδίδεται στο ιρανικό «Κέντρο Πολεμικών Μηνυμάτων», σύμφωνα με την οποία τα πλοία MSC Francesca και Epaminondas κατασχέθηκαν από το Ναυτικό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), με την κατηγορία ότι παραβίασαν κανόνες ναυσιπλοΐας και κινήθηκαν χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια της περιοχής.

Στενά του Ορμούζ: Επίθεση στο ελληνόκτητο «Epaminondas»

Παρά τη διάψευση για το Epaminondas, οι πληροφορίες για περιστατικό έντασης παραμένουν. Το πλοίο, μεταφορικής ικανότητας 6.673 TEU και ελληνικών συμφερόντων, φέρεται να δέχθηκε επίθεση από ιρανική ναυτική μονάδα, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στη γέφυρα, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί στο πλήρωμα.

Την ίδια ώρα, το MSC Francesca (11.660 TEU) παραμένει ακινητοποιημένο στην ευρύτερη περιοχή, μετά από απόπειρα διέλευσης των Στενών, γεγονός που ενισχύει την εικόνα ενός αυστηρά ελεγχόμενου θαλάσσιου περάσματος, όπου η ελευθερία της ναυσιπλοΐας τίθεται υπό προϋποθέσεις.

Τα δύο πλοία εντάσσονται σε έναν ευρύτερο κατάλογο containerships της MSC που παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο από την έναρξη της σύγκρουσης, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη διαταραχή στις θαλάσσιες ροές.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΙΡΑΝ ΟΗΕ ΗΠΑ ΝΕΚΡΟΙ

Διεθνή / ΟΗΕ: Οι δαπάνες των ΗΠΑ για τον πόλεμο στο Ιράν θα μπορούσαν να έχουν σώσει 87 εκατ. ζωές

«Κατακλυσμική» χαρακτήρισε την οικονομική κατάσταση των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων ο επικεφαλής της ανθρωπιστικής υπηρεσίας του ΟΗΕ, σημειώνοντας ότι ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας του έχει μειωθεί κατά περίπου 50%
