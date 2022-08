Ένοπλη επίθεση κατά λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ: Επτά τραυματίες, διέφυγε ο δράστης

Επτά τραυματίες, οι δύο εκ των οποίων σοβαρά, είναι ο απολογισμός επίθεσης με πυροβόλο όπλο εναντίον λεωφορείου σήμερα, Κυριακή, στο κέντρο της Ιερουσαλήμ, ανακοίνωσαν η αστυνομία και υπηρεσία άμεσης βοήθειας.

«Η αστυνομία ενημερώθηκε για πυρά εναντίον λεωφορείου κοντά στον Τάφο του Δαυίδ (...) . Αστυνομικοί απέκλεισαν το σημείο και αναζητούν ύποπτο που τράπηκε σε φυγή» ανέφερε η αστυνομία του Ισραήλ.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου διαπίστωσε ότι στον χώρο, κοντά στο Τείχος των Δακρύων, στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ, αναπτύχθηκε ισχυρή αστυνομική δύναμη.

UPDATE: Israel police are treating the incident as a suspected terror attack after 2 alleged gunmen opened fire on Israelis boarding a bus near the Western Wall in Jerusalem, Israel. pic.twitter.com/8fAaRfqqXZ