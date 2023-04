Ο Τραμπ αναχώρησε με το ιδιωτικό του αεροσκάφος για την Νέα Υόρκη- Αύριο αναμένεται να του απαγγελθούν κατηγορίες

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε με το ιδιωτικό του αεροσκάφος από τη Φλόριντα για να βρεθεί στη Νέα Υόρκη, όπου και αναμένεται να του απαγγελθούν καταγγελίες για την υπόθεση Στόρμι Ντάνιελς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κληθεί προκειμένου να εμφανιστεί αύριο ενώπιων των δικαστικών αρχών της Νέας Υόρκης, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης από τον εισαγγελέα για την υπόθεση χρηματισμού της πρωταγωνίστριας ταινιών για ενήλικες, Στόρμι Ντάνιελς κατά την προεκλογική περίοδο του 2016.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος πρώην πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ, που διώκεται ποινικά. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αναχώρησε από το Mar-a-Lago της Φλόριντα συνοδεία αυτοκινητοπομπής και αναμένεται να περάσει τη νύχτα στο Trump Tower στο Μανχάταν, πριν την εμφάνισή του αύριο στις αρχές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να προσέγγισε μέσω τρίτων την Στόρμι Ντάνιελς, στην οποία έδωσε 130.000 δολ., εξαγοράζοντας την σιωπή της για την σεξουαλική επαφή που είχαν το 2006.

Ο χρηματισμός της Στόρμι Ντάνιελς από πλευράς Ντόναλντ Τραμπ έγινε την εποχή που έκανε την προεκλογική του εκστρατεία το 2016, για την διεκδίκηση της προεδρίας των ΗΠΑ.

Η Στόρμι Ντάνιελς έχει πει ότι πληρώθηκε για να σιωπήσει για μια σεξουαλική επαφή που είχε με τον Τραμπ σε ξενοδοχείο της λίμνης Τάχο το 2006. Ο Ντόναλντ Τραμπ ωστόσο επιμένει ότι δεν είχε καμία τέτοια σχέση μαζί της.

Τα χρήματα σύμφωνα με τον ίδιο, δόθηκαν ως έξοδα νομικής υποστήριξης στον δικηγόρο του για τις συμβουλές του.

Donald Trump departs his SUV, which is accompanied by a motorcade, and climbs the steps to 'Trump Force One' in Florida.



The former US president is heading to New York to face charges.



