Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Διάγγελμα Μπάιντεν στις 23:00 -Πληροφορίες ότι θα είναι ξανά υποψήφιος

Ο Τζο Μπάιντεν θα προχωρήσει σε διάγγελμα και θα απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, τηρώντας την παράδοση της επομένης των ενδιάμεσων εκλογών.

«Το απόγευμα, ο Πρόεδρος θα κάνει δηλώσεις και θα απαντήσει σε ερωτήσεις», ανέφερε ο Λευκός Οίκος.

Σύμφωνα με το CNN, ο Μπάιντεν αναμένεται να συνεχίσει να στηρίζει την απόφαση - για την οποία ο Λευκός Οίκος δέχθηκε ευρεία κριτική τις τελευταίες εβδομάδες - να αφιερώσει χρόνο και ενέργεια για να συζητήσει θέματα όπως τα δικαιώματα στις αμβλώσεις, την προστασία της δημοκρατίας και την ακεραιότητα των εκλογών, εκτός από την οικονομία και τον πληθωρισμό.

«Η δημοκρατία δεν συμβαίνει τυχαία», έγραψε στο Twitter ο Μπάιντεν το μεσημέρι της Τετάρτης.

«Πρέπει να παλέψουμε γι' αυτήν, να την ενισχύσουμε, να την ανανεώσουμε. Θα πω περισσότερα το απόγευμα, όμως χάρη στους δημοσκόπους και τους εργαζόμενους που εξασφάλισαν, σε όλη τη διάρκεια της νύχτας, διασφαλίστηκε η αξιοπιστία της διαδικασίας ψήφισης που είναι αναφαίρετο δικαίωμα. Η εκλογική διαδικασία δεν θα μπορούσε να είχε πραγματοποιηθεί και χωρίς τη συμμετοχή εκατομμυρίων που έκαναν τις φωνές τους να ακουστούν».

Democracy doesn’t happen by accident. We have to defend, strengthen, and renew it.



I'll have more to say this afternoon, but thanks to the poll workers and officials that worked into the night to safeguard our sacred right to vote. And the millions who made their voices heard.