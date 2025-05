«Έμοιαζε εσκεμμένο»: Η στιγμή που όχημα πέφτει σε πλήθος στο Λίβερπουλ - Οι δραματικές μαρτυρίες

Δραματικές μαρτυρίες έρχονται στο φως μετά το περιστατικό στο Λίβερπουλ, όπου αυτοκίνητο έπεσε με ταχύτητα πάνω σε πλήθος πεζών, λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της πανηγυρικής παρέλασης της ομώνυμης ποδοσφαιρικής ομάδας της πόλης.

Αυτόπτες μιλούν για μια ενέργεια που φάνηκε «ξεκάθαρα εσκεμμένη», με δεκάδες ανθρώπους να παρασύρονται από το όχημα.

Ο 48χρονος Χάρι Ράσιντ, που παρακολουθούσε την παρέλαση με τη σύζυγο και τις δύο μικρές κόρες του, βρισκόταν μόλις τρία μέτρα από το σημείο της σύγκρουσης. Όπως περιέγραψε, ένα γκρι πολυμορφικό όχημα βγήκε ξαφνικά δίπλα από ένα σταθμευμένο ασθενοφόρο και «χτύπησε με φόρα όλους τους ανθρώπους που ήταν δίπλα μας».

«Ακούγαμε το “ποπ, ποπ, ποπ” από τα σώματα που έπεφταν πάνω στο καπό. Μετά το όχημα σταμάτησε για 10 δευτερόλεπτα. Ο κόσμος πίσω του άρχισε να τρέχει, κάποιοι πήγαν να σπάσουν τα παράθυρα. Αλλά τότε ξαναπάτησε το γκάζι και συνέχισε, πέρασε πάνω από κι άλλους ανθρώπους. Ήταν φρικτό. Ακούγονταν οι χτύποι καθώς περνούσε από πάνω τους.»

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κόρη του άρχισε να ουρλιάζει, ενώ γύρω του υπήρχαν άνθρωποι στο έδαφος, κάποιοι αναίσθητοι. «Δεν μπορούσα να ξέρω αν θα ακολουθούσε κι άλλη επίθεση. Ήθελα απλώς να πάρω τα παιδιά και να φύγω. Ήμασταν εκτεθειμένοι».

Ο Σόνι Σινγκ, άλλος παρευρισκόμενος, ανέφερε πως είδε έφηβο να αιμορραγεί στο πόδι του και δεκάδες ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι, «κλαίγοντας και ουρλιάζοντας». Είχε πάει να γιορτάσει με τους δύο γιους του, 9 και 13 ετών.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 18:00 στην οδό Water Street, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία του Λίβερπουλ. Οι πρώτοι που έσπευσαν για βοήθεια ήταν εθελοντές του St John Ambulance, αρκετοί εκ των οποίων απομακρύνθηκαν αργότερα από το σημείο σε κατάσταση σοκ.

Το ιταλικό εστιατόριο Riva άνοιξε τις πόρτες του για να προσφέρει προσωρινή βοήθεια στους τραυματίες. Σύμφωνα με αυτόπτες και δημοσιογράφους, παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες και υγρά σε πολίτες με επιδέσμους σε κεφάλι και άκρα.

Η αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ συνέλαβε στο σημείο έναν 53χρονο λευκό άνδρα από την περιοχή, χωρίς να έχει δώσει μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια ή την πρόθεσή του. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να μην προβούν σε εικασίες.

Η Επίτροπος Αστυνομίας και Εγκλήματος του Μέρσεϊσαϊντ, Έμιλι Σπέρελ, δήλωσε: «Οι εικόνες είναι σοκαριστικές. Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Θα υπάρξουν νεότερες ενημερώσεις όταν είναι εφικτό».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, σε δήλωσή του το βράδυ της Δευτέρας, χαρακτήρισε τις σκηνές στο Λίβερπουλ «φρικτές» και εξέφρασε τη στήριξή του στους τραυματίες και τις οικογένειές τους:

«Οι εικόνες από το Λίβερπουλ είναι τρομακτικές — οι σκέψεις μου είναι με όλους τους τραυματίες και όσους επηρεάστηκαν από το περιστατικό. Θέλω να ευχαριστήσω την αστυνομία και τις υπηρεσίες πρώτης ανάγκης για την άμεση και συνεχή ανταπόκρισή τους. Ενημερώνομαι διαρκώς για τις εξελίξεις και ζητώ να δοθεί στην αστυνομία ο απαραίτητος χώρος για να ολοκληρώσει την έρευνά της.»

Η αστυνομία του Μέρσεϊσάιντ αναμένεται να εκδώσει ανακοίνωση για το συμβάν στις 12:30 (ώρα Ελλάδος).

Από την πλευρά της η Λίβερπουλ εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας πως βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με την αστυνομία για το συμβάν.

We are in direct contact with Merseyside Police regarding the incident on Water Street which happened towards the end of the trophy parade earlier this evening.



Our thoughts and prayers are with those who have been affected by this serious incident.



We will continue to offer… pic.twitter.com/xreiSqiEnL