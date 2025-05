Λίβερπουλ: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος που πανηγύριζε το πρωτάθλημα

Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές στο Λίβερπουλ της Αγγλίας το απόγευμα της Δευτέρας, όταν αυτοκίνητο φέρεται να παρέσυρε πεζούς κοντά στο κέντρο της πόλης, λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της πανηγυρικής παρέλασης της ποδοσφαιρικής ομάδας, στο πλαίσιο των εορτασμών για την κατάκτηση της Premier League.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας του Μέρσεϊσαϊντ, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 18:00 (20:00 ώρα Ελλάδος) στην οδό Water Street και υπάρχουν αναφορές για πολλούς πεζούς που παρασύρθηκαν από διερχόμενο όχημα.

«Το αυτοκίνητο σταμάτησε στο σημείο και ένας άνδρας έχει συλληφθεί», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση. «Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται επί τόπου. Θα υπάρξει ενημέρωση όταν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία».

Η αστυνομία δεν έχει δώσει ακόμη πληροφορίες για την κατάσταση των τραυματιών ή για το αν το περιστατικό σχετίζεται με την παρέλαση.

Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων της Βορειοδυτικής Αγγλίας δήλωσε ότι γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την παροχή ιατρικής φροντίδας:

«Υποστηρίζουμε το περιστατικό στο κέντρο του Λίβερπουλ, έπειτα από αναφορές για τροχαία σύγκρουση με πεζούς. Προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θα λάβουν την αναγκαία ιατρική βοήθεια το συντομότερο δυνατό».

