Λίβερπουλ: Νέο μνημείο στο Άνφιλντ για τα 40 χρόνια από την τραγωδία του Χέιζελ

Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε τα σχέδιά της για την ανέγερση νέου μνημείου στο Άνφιλντ, με αφορμή τα 40 χρόνια από την τραγωδία του Χέιζελ που κόστισε τη ζωή σε 39 ανθρώπους πριν τον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1985.

Το νέο μνημείο, με τίτλο «Forever Bound», θα απεικονίζει δύο μπρούτζινα κασκόλ της Λίβερπουλ και της Γιουβέντους φτιαγμένα δεμένα μεταξύ τους. Τα ονόματα των θυμάτων θα χαραχθούν σε λευκή ιταλική πορσελάνη, ενώ θα υπάρχει και αναφορά στην ημερομηνία και τοποθεσία της τραγωδίας. Θα αντικαταστήσει το ήδη υπάρχον μνημείο που βρίσκεται στον εξωτερικό τοίχο της κερκίδας Sir Kenny Dalglish.

Στην εκδήλωση στο Άνφιλντ όπου ανακοινώθηκαν τα σχέδια παρευρέθηκε ο Μπρους Γκρόμπελααρ, τερματοφύλακας της Λίβερπουλ την εποχή της τραγωδίας, ο οποίος μίλησε με συγκίνηση για την εμπειρία του. «Η μητέρα μου ήρθε για πρώτη φορά να με δει να παίζω. Μετά τον αγώνα, μου είπε: ''Αν αυτό είναι το ποδόσφαιρο, δεν θέλω καμία σχέση μ’ αυτό”. Δεν με ξαναείδε ποτέ από κοντά», δήλωσε.

Η πρόταση για την ανέγερση νέου μνημείου ξεκίνησε από φιλάθλους της Λίβερπουλ, οι οποίοι θεώρησαν ότι το μνημείο που στέκεται σήμερα δεν αρκεί, καθώς η πρόσβαση συχνά περιορίζεται λόγω στάθμευσης. Το νέο μνημείο αναμένεται να έχει διαστάσεις περίπου 2,2 επί 1 μέτρο, με πέντε τοποθεσίες γύρω από το Άνφιλντ να βρίσκονται υπό εξέταση.

Το σχέδιο διαμορφώθηκε έπειτα από διαβούλευση με εκπροσώπους των οικογενειών του Χίλσμπορο, της Γιουβέντους και του συλλόγου συγγενών των θυμάτων του Χέιζελ. Ο πρόεδρος της ιταλικής ένωσης, Αντρέα Λορέντίνι, ο πατέρας του οποίου, Ρομπέρτο, σκοτώθηκε στα 31 του χρόνια όταν κατέρρευσε τοίχος του σταδίου, συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία.

