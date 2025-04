Πρωταθλήτρια Αγγλίας η Λίβερπουλ – Θρίαμβος επί της Τότεναμ με 5-1 στο Άνφιλντ

Η Λίβερπουλ στέφθηκε πρωταθλήτρια Αγγλίας για τη σεζόν 2024-2025, επικρατώντας με το εμφατικό 5-1 της Τότεναμ στο Άνφιλντ, και εξασφαλίζοντας μαθηματικά τον τίτλο λίγες αγωνιστικές πριν το φινάλε.

Οι «κόκκινοι» του Άρνε Σλοτ έπιασαν εντυπωσιακή απόδοση, με σκόρερ τους Ντίαζ, Μακ Άλιστερ, Γκάκπο και Σαλάχ, ενώ σημειώθηκε και αυτογκόλ του Ουντόγκι. Το γκολ των φιλοξενούμενων είχε πετύχει νωρίτερα ο Σολάνκε.

Η Λίβερπουλ είχε ανάγκη μόλις έναν βαθμό για να κατακτήσει τον τίτλο, ωστόσο επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της με πειστικό τρόπο.

