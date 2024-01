Εμφάνιση «έκπληξη» για πρίγκιπα Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ στη Τζαμάικα

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ έκαναν μια εμφάνιση-έκπληξη στην πρεμιέρα της ταινίας «Bob Marley: One Love» στην Τζαμάικα στο Carib Theatre στο Kingston χτες το βράδυ.

Το ζευγάρι ήταν χαμογελαστό και κρατιόταν χέρι-χέρι. Η Μέγκαν Μαρκλ φορούσε ένα εφαρμοστό μαύρο, στράπλες τοπ και μια φούστα, ενώ ο πρίγκιπας Χάρι ένα μπλε κοστούμι με λευκό πουκάμισο.

Η βιογραφική ταινία προς τιμήν του Μπομπ Μάρλεϊ αποτελεί «μια γιορτή για τη ζωή και τη μουσική ενός ειδώλου που ενέπνευσε γενιές και γενιές μέσα από το μήνυμα της αγάπης και της ενότητας», σύμφωνα με σύνοψή της.

