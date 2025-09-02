Έλον Μασκ: Το tweet του δισεκατομμυριούχου για τον «θάνατο της Ελλάδας»

Στο δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας αναφέρθηκε με tweet του ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ.

«Ο θάνατος της Ελλάδας» έγραψε χαρακτηριστικά ο ιδρυτής της Tesla και της SpaceX, αναδημοσιεύοντας ανάρτηση από το Visegrad 24 για το κλείσιμο σχολείων στη χώρα.

«Πάνω από 700 σχολεία έχουν κλείσει στην Ελλάδα λόγω της παρατεταμένης δημογραφικής κρίσης» γράφει το δημοσίευμα.

The death of Greece https://t.co/zZt4Unl7rQ — Elon Musk (@elonmusk) September 2, 2025

Πάντως, δεν είναι η πρώτα φορά που ο ιδρυτής της Tesla αναφέρεται στο δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας.

Σχετική ανάρτηση είχε κάνει και τον Απρίλιο του 2024, γράφοντας: «Η Ελλάδα είναι μια από τις δεκάδες χώρες που αντιμετωπίζει δημογραφικό πρόβλημα».

Greece is one of dozens of countries experiencing population collapse due to low birth rates https://t.co/2qFA087SLJ — Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2024

