Έλον Μασκ: Το tweet του δισεκατομμυριούχου για τον «θάνατο της Ελλάδας»

Η ανάρτησή του για το δημογραφικό και το κλείσιμο των σχολείων

LifO Newsroom
Έλον Μασκ: Το tweet του δισεκατομμυριούχου για τον «θάνατο της Ελλάδας»
Φωτ.: EPA
Στο δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας αναφέρθηκε με tweet του ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ.

«Ο θάνατος της Ελλάδας» έγραψε χαρακτηριστικά ο ιδρυτής της Tesla και της SpaceX, αναδημοσιεύοντας ανάρτηση από το Visegrad 24 για το κλείσιμο σχολείων στη χώρα.

«Πάνω από 700 σχολεία έχουν κλείσει στην Ελλάδα λόγω της παρατεταμένης δημογραφικής κρίσης» γράφει το δημοσίευμα.

Πάντως, δεν είναι η πρώτα φορά που ο ιδρυτής της Tesla αναφέρεται στο δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας.

Σχετική ανάρτηση είχε κάνει και τον Απρίλιο του 2024, γράφοντας: «Η Ελλάδα είναι μια από τις δεκάδες χώρες που αντιμετωπίζει δημογραφικό πρόβλημα».

