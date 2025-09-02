ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ο Έλον Μασκ εξέφρασε την υποστήριξή του σε διαδήλωση κατά των μεταναστών στην Ιαπωνία

Ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX έχει στο παρελθόν υποστηρίξει και άλλα κόμματα της άκρας δεξιάς, όπως η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD)

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Έλον Μασκ εξέφρασε την υποστήριξή του σε διαδήλωση κατά των μεταναστών στην Ιαπωνία Facebook Twitter
Ο Έλον Μασκ / Φωτ: EPA
0

Ο Έλον Μασκ εξέφρασε την υποστήριξή του σε μια διαδήλωση κατά των μεταναστών που πραγματοποιήθηκε στην Ιαπωνία, μια χώρα όπου, παρά το γεγονός ότι ζει μικρός αριθμός αλλοδαπών, ένα κόμμα με κεντρικό σύνθημα «Οι Ιάπωνες πρώτα» κατέγραψε μεγάλα κέρδη στις πρόσφατες εκλογές.

Ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX, πρώην σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έχει στο παρελθόν υποστηρίξει και άλλα κόμματα της άκρας δεξιάς, όπως η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD).

Σχολιάζοντας το βίντεο από μια μικρή διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Ιαπωνία, το οποίο ανήρτησε στο Χ ένας λογαριασμός με την ονομασία «The British Patriot», ο Μασκ έγραψε: «ωραίο».

«Διαδηλώσεις ξέσπασαν στην Ιαπωνία με αίτημα την απέλαση όλων των παράνομων μεταναστών. Από την Αυστραλία ως την Ευρώπη περνώντας από την Ιαπωνία οι πολίτες ενώνονται για τον επαναπατρισμό», έγραψε ο χρήστης The British Patriot. Αυτός παρουσιάζεται ως ένας «περήφανος, λευκός Βρετανός (…) απόλυτα πιστός στην πατρίδα μου».

Το βίντεο φαίνεται να τραβήχτηκε στις 20 Αυγούστου στην Οζάκα και δείχνει ανθρώπους που κρατούν ιαπωνικές σημαίες και πανό με συνθήματα κατά των μεταναστών. Ένα από αυτά γράφει: «Μην μετατρέψετε την Ιαπωνία σε Αφρική».

Το ποσοστό των μεταναστών που ζουν στην Ιαπωνία είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με αυτό που καταγράφεται σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες, ενώ, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η μετανάστευση δεν αποτελεί ένα από τα ζητήματα που ανησυχούν τους Ιάπωνες ψηφοφόρους.

Όμως ο πληθυσμός της χώρας γερνά, ενώ την ίδια ώρα η Ιαπωνία καταγράφει ένα από τα μικρότερα ποσοστά γεννήσεων και αντιμετωπίζει έλλειψη εργατικών χεριών, με αποτέλεσμα ο αριθμός των μεταναστών να αυξάνει.

Τον Ιούλιο στις εκλογές για την άνω βουλή το αντιμεταναστευτικό κόμμα Sanseito, με κεντρικό σύνθημα «Οι Ιάπωνες πρώτα», συγκέντρωσε 15 έδρες από 2 που είχε προηγουμένως, ενώ διαθέτει και τρεις έδρες στην κάτω βουλή.

Το πρόγραμμα του Sanseito είναι αντίστοιχο με αυτό άλλων λαϊκιστικών κομμάτων σε όλο τον κόσμο: καταγγέλλει «τον ελιτισμό», «την παγκοσμιοποίηση» και δηλώνει ότι θα «επαναφέρει την εξουσία στους πολίτες».

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έλον Μασκ: «Φρένο» στα σχέδια για νέο κόμμα – Στήριξη σε Ρεπουμπλικανούς και Τζ.Ντ. Βανς

Διεθνή / Έλον Μασκ: «Φρένο» στα σχέδια για νέο κόμμα – Στήριξη σε Ρεπουμπλικανούς και Τζέι Ντι Βανς

Ο Έλον Μασκ φαίνεται να παγώνει τα σχέδιά του για τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος στις ΗΠΑ, φοβούμενος ρήξη με τους Ρεπουμπλικανούς. Αντίθετα, σκέφτεται να στηρίξει τον αντιπρόεδρο JD Vance για τις εκλογές του 2028.
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν απευθύνουν έκκληση για βοήθεια - Ο αριθμός των νεκρών ξεπέρασε τους 900

Διεθνή / Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν απευθύνουν έκκληση για βοήθεια - Ο αριθμός των νεκρών ξεπέρασε τους 900

Συνεχίζονται ακατάπαυστα οι έρευνες των σωστικών συνεργείων μετά τον φονικό σεισμό των 6 Ρίχτερ - Οι διασώστες δίνουν μάχη για να φτάσουν σε απομακρυσμένες ορεινές περιοχές
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία, σύμφωνα με την Διεθνή Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών

Διεθνή / Γάζα: Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία, σύμφωνα με την Διεθνή Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών

Η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών υιοθέτησε ψήφισμα στο οποίο αναφέρει ότι πληρούνται τα νομικά κριτήρια που στοιχειοθετούν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας
LIFO NEWSROOM
Κίνα: Γιατί είναι εκεί ο Πούτιν και ο Κιμ Γιονγκ-ουν, και τι είναι ο «άξονας της αναταραχής»;

Διεθνή / Γιατί βρίσκονται στην Κίνα Πούτιν και Κιμ Γιονγκ Ουν, και τι είναι ο «άξονας της αναταραχής»;

Πώς εξηγούν οι αναλυτές το γεγονός ότι την στρατιωτική παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης στο Πεκίνο θα παρακολουθήσουν οι ηγέτες της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας, μαζί με τον πρόεδρο του Ιράν
LIFO NEWSROOM
Σε επιφυλακή οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ για την άσκηση «Zapad 2025» Ρωσίας με Λευκορωσία - Προειδοποίηση και από την Ουκρανία

Διεθνή / Σε επιφυλακή το ΝΑΤΟ για την άσκηση «Zapad 2025» Ρωσίας με Λευκορωσία - Προειδοποίηση και από την Ουκρανία

Η άσκηση «Zapad 2025» περιλαμβάνει- μεταξύ άλλων- ασκήσεις ετοιμότητας για ενδεχόμενη χρήση πυρηνικών όπλων και των ρωσικής κατασκευής υπερηχητικών πυραύλων Oreshnik
LIFO NEWSROOM
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Κατατέθηκε αίτημα για την ευκολότερη πρόσβαση στην άμβλωση

Διεθνή / Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Κατατέθηκε αίτημα για ευκολότερη και ασφαλέστερη πρόσβαση στην άμβλωση

Με περισσότερες από 1 εκατομμύριο υπογραφές, η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «Η Φωνή μου, η Επιλογή μου» υπέβαλε το αίτημά της για τη δημιουργία ενός μηχανισμού χρηματοδότησης που θα καταστήσει την άμβλωση πιο προσβάσιμη
LIFO NEWSROOM
 
 