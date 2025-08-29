Οι πωλήσεις της Tesla πέφτουν κατά 40% στην Ευρώπη, ενώ ο κινέζος ανταγωνιστής της τριπλασιάζει τις πωλήσεις του

Οι πωλήσεις των αυτοκινήτων Tesla στην Ευρώπη κατέρρευσαν τον Ιούλιο, σημειώνοντας πτώση για έβδομο συνεχόμενο μήνα, ενώ η κινεζική ανταγωνίστρια BYD σημείωσε απότομη άνοδο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη.

Οι νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων Tesla ανήλθαν σε 8.837 τον Ιούλιο, αριθμός μειωμένος κατά 40% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA). Αντίθετα, η BYD κατέγραψε 13.503 νέες ταξινομήσεις τον ίδιο μήνα, σημειώνοντας αύξηση 225% σε σχέση με πέρυσι.

Η πτώση της Tesla ήρθε παρά το γεγονός ότι οι συνολικές πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα δεδομένα της ACEA.

Η αυτοκινητοβιομηχανία του Έλον Μασκ αντιμετωπίζει αρκετές προκλήσεις στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων ο οξύς ανταγωνισμός αλλά και φθορά στη φήμη της από τη ρητορική του Μασκ και τη σχέση του με την προεδρία Τραμπ.

Η Tesla αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα δυσκολίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα έσοδα από πωλήσεις αυτοκινήτων μειώθηκαν το δεύτερο τρίμηνο του έτους και ο Μασκ προειδοποίησε ότι η εταιρεία «μπορεί να έχει μερικά δύσκολα τρίμηνα» μπροστά της. Ένα από τα προβλήματα της Tesla είναι ότι δεν έχει παρουσιάσει ουσιαστική ανανέωση στη γκάμα των μοντέλων της. Η εταιρεία ανέφερε φέτος ότι δουλεύει πάνω σε ένα πιο προσιτό ηλεκτρικό αυτοκίνητο, με «μαζική παραγωγή» προγραμματισμένη για το δεύτερο εξάμηνο του 2025, και οι επενδυτές ελπίζουν πως αυτό θα δώσει νέα πνοή στις πωλήσεις.

Η Tesla προσπαθεί να «πείσει τους επενδυτές ότι δεν είναι μόνο μια αυτοκινητοβιομηχανία»

Ο Thomas Besson, επικεφαλής έρευνας αυτοκινήτων στην Kepler Cheuvreux, δήλωσε πως η διοίκηση της Tesla προσπαθεί να «πείσει τους επενδυτές ότι δεν είναι μόνο μια αυτοκινητοβιομηχανία», θέτοντας στο επίκεντρο τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική και η αυτονομία. «Μιλούν για οτιδήποτε άλλο εκτός από τα αυτοκίνητά τους, τα οποία πλέον πουλάνε με αργό ρυθμό — επειδή πρακτικά η ηλικία του στόλου τους είναι μεγαλύτερη από τον ανταγωνισμό και τα πιο πρόσφατα προϊόντα δεν έχουν την επιτυχία που ανέμεναν, ειδικά το Cybertruck», δήλωσε ο Besson στο CNBC.

Ωστόσο, η αμερικανική εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με κινεζικούς κολοσσούς, οι οποίοι παρουσιάζουν νέα μοντέλα με επιθετική στρατηγική και ενισχύουν την παρουσία τους στην Ευρώπη. Η BYD ηγείται αυτής της προσπάθειας, ανοίγοντας εκθέσεις σε όλη την ήπειρο και λανσάροντας αυτοκίνητα σε ανταγωνιστικές τιμές τα τελευταία δύο χρόνια. Οι κινεζικές μάρκες σημείωσαν ρεκόρ στο μερίδιο αγοράς άνω του 5% στο πρώτο εξάμηνο του έτους, το υψηλότερο που έχει καταγραφεί, σύμφωνα με στοιχεία της JATO Dynamics που ανακοινώθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Δεν είναι μόνο η Tesla που νιώθει την πίεση του κινεζικού ανταγωνισμού. Οι ιδιοκτήτες της Jeep, η νοτιοκορεάτικη Hyundai Group και οι ιαπωνικές Toyota και Suzuki, κατέγραψαν όλες ετήσιες μειώσεις στις νέες ευρωπαϊκές ταξινομήσεις αυτοκινήτων τον Ιούλιο.

Αντίθετα, οι Volkswagen, BMW και Renault Group βρέθηκαν ανάμεσα σε όσους σημείωσαν αυξήσεις στις νέες ευρωπαϊκές ταξινομήσεις αυτοκινήτων τον ίδιο μήνα.

Με πληροφορίες από CNBC

