Έλον Μασκ: Θα αγοράσω τη Manchester United

Ο μεγιστάνας της Tesla, Έλον Μασκ, κατάφερε να «ηλεκτρίσει» τη συζήτηση σχετικά με το μέλλον της Manchester United, υποστηρίζοντας στο Twitter ότι θα αγοράσει την ομάδα της Premier League.

Φυσικά κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος για το κατά πόσο εννοεί όσα γράφει ο πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη, όπως έσπευσαν να σχολιάσουν αρκετοί.

Also, I’m buying Manchester United ur welcome — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022

Ο Guardian επισήμανε πως δεν είναι γνωστή η άποψή του Μασκ για τον νέο προπονητή Έρικ τεν Χαγκ ή αν θα πρέπει να επιτραπεί στον δυσαρεστημένο επιθετικό αστέρα Κριστιάνο Ρονάλντο να αποχωρήσει. Ωστόσο, με την ομάδα να έχει πέσει στον πάτο του αγγλικού πρωταθλήματος μετά την εκτός έδρας ήττα με 4-0 από την Μπρέντφορντ, το tweet του επιχειρηματία έδωσε ελπίδα σε κάποιους οπαδούς.

Elon this is a legally binding intent to purchase, it’s a new law in the inflation reduction act. — UnitedMuppetiers (@Muppetiers) August 17, 2022

I for one welcome our new Tesla overlords. pic.twitter.com/5ojiCF2V4S — Paddy (@OddsOnFPL) August 17, 2022

Η εξαγορά της United, μίας εκ των μεγαλύτερων ποδοσφαιρικών ομάδων στον κόσμο, θα κόστιζε στον Μασκ τουλάχιστον 2,42 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την τρέχουσα αποτίμηση.

Τα προβλήματα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον αγωνιστικό χώρο προκαλούν διαμαρτυρίες δυσαρεστημένων οπαδών κατά των ιδιοκτητών της ομάδας, της οικογένειας Γκλέιζερς, που είχαν αγοράσει τον ποδοσφαιρικό σύλλογο το 2005 έναντι 955,51 εκατ. δολαρίων.

Η «οργή» κατά των Γκλέιζερ απέκτησε δυναμική πέρυσι, αφού η Γιουνάιτεντ ενεπλάκη σε μια αποτυχημένη προσπάθεια να σχηματίσει μια νέα ευρωπαϊκή λίγκα.

Πολλοί έσπευσαν να επισημάνουν ότι ο Μασκ είχε επίσης υποσχεθεί να αγοράσει το Twitter για 44 δισ. δολάρια πριν η συμφωνία καταρρεύσει τον Ιούλιο, ενώ έχει επίσης καυχηθεί για τον αποικισμό του Άρη και την αύξηση των γεννήσεων στη Γη.

That’s what you said about Twitter. — Sema (@_SemaHernandez_) August 17, 2022

Εκπρόσωποι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για κάποιο σχόλιο.