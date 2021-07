Ουκ εν τω πολλώ το ευ, φαίνεται να αποφάσισε ο Έλον Μασκ που, σε αντίθεση με ό,τι συνηθίζουν άλλοι δισεκατομμυριούχοι, αποποιήθηκε τις ανέσεις μιας έπαυλης, μετακομίζοντας σε ένα «λυόμενο» ούτε 40 τετραγωνικών μέτρων.



Αφού πούλησε το μεγαλύτερο μέρος των ακίνητων περιουσιακών του στοιχείων και έβαλε πωλητήριο στην έπαυλη 1.500 τ.μ σε μια έκταση 190 στρεμμάτων στο Χίλσμπορο της Καλιφόρνια, ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο μετακόμισε σε ένα ενοικιαζόμενο διαμέρισμα 37 τετραγωνικών.



Το «προκατασκευασμένο, αναδιπλούμενο και εύκολα μετακινήσιμο» σπίτι της στεγαστικής startup, Boxabl βρίσκεται στο Μπόκα Τσίκα του Τέξας όπου η SpaceX κατασκευάζει στα διαστημικά της οχήματα.



Πρόκειται για ένα μικρό στούντιο με ενιαίο χώρο καθιστικού, κουζίνα και υπνοδωμάτιο και ένα μπάνιο που κοστίζει περί τα 50.000 δολάρια.

«Είναι απίθανο» είχε παραδεχτεί ο ίδιος με Tweet του τον περασμένο μήνα.

My primary home is literally a ~$50k house in Boca Chica / Starbase that I rent from SpaceX. It’s kinda awesome though.



Only house I own is the events house in the Bay Area. If I sold it, the house would see less use, unless bought by a big family, which might happen some day.