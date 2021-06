Ο Έλον Μασκ πουλάει και το τελευταίο σπίτι του- Θέλει να πάει σε μια μεγάλη οικογένεια

Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε πως σχεδιάζει να πουλήσει το «τελευταίο εναπομείναν σπίτι» του, έναντι 35 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με δημοσίευματα.

Ο Αμερικανός επιχειρηματίας χαρακτήρισε την ιδιοκτησία, στο Bay Area της Καλιφόρνια, ένα «ξεχωριστό μέρος» και είπε ότι θέλει να την πουλήσει σε μια μεγάλη οικογένεια.

Το περίπου 1.500 τ.μ. σπίτι σε μια έκταση 190 στρεμμάτων διαθέτει δέκα κρεβατοκάμαρες και άλλα τόσα μπάνια. Η βίλλα χτίστηκε το 1916, σε παλλαδικό ρυθμό. Μια μεγάλη τοξωτή είσοδος, τοξωτά παράθυρα και συνεχής συμμετρία χαρακτηρίζουν το εξωτερικό της, ενώ μέσα έχει αρκετές αναγεννησιακές πινελιές.

Ο διευθύνων σύμβουλος των εταιρειών Tesla και SpaceX έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι σχεδιάζει να πουλήσει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του, μεταξύ άλλων και όλα τα σπίτια του, για να ιδρύσει μια αποικία στον Άρη. Όπως έχει πει, θέλει να στείλει ένα εκατομμύριο ανθρώπους στο Κόκκινο πλανήτη μέχρι το 2050.

Η είδηση πώλησης του σπιτιού έρχεται λίγες ημέρες μετά τα δημοσιεύματα πως ο Έλον Μασκ, πλήρωσε 455 εκατ. δολάρια σε φόρους από το 2014 μέχρι το 2018 με την περιουσία του αυξάνεται κατά 14 δισ. δολάρια την ίδια περίοδο.

Απαντώντας σε σχετικό δημοσίευμα της ProPublica report, ο Μασκ έγραψε στο Twitter ότι θα συνεχίσει να πληρώνει φόρους στην Καλιφόρνια και μετά την μετακόμισή του στο Τέξας, τονίζοντας πως έχει στην κατοχή του μόνο μια ιδιοκτησία- ένα σπίτι στο Bay Area της Καλιφόρνια που ενοικιάζει για «εκδηλώσεις».

Τώρα σχεδιάζει να πουλήσει αυτό το σπίτι, σύμφωνα με tweet που δημοσίευσε το πρωί της Δευτέρας. Ο Μασκ είπε την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχει πουλήσει όλα τα υπόλοιπα σπίτια του, και πρόσθεσε ότι ενοικίασε την βασική κατοικία του στο Μπόκα Τσίκας του Τέξας, από την SpaceX.

Decided to sell my last remaining house. Just needs to go to a large family who will live there. It’s a special place.