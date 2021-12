Το ποσό των 11 δισ. δολαρίων καλείται να καταβάλει φέτος σε φόρους ο Έλον Μασκ, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος.

«Για όσους αναρωτιέστε, θα πληρώσω περισσότερα από 11 δισ. δολάρια σε φόρους φέτος» έγραψε σήμερα τον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της Space X

For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year