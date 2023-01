Ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα, πάνω από παραλία στην Αυστραλία - 4 νεκροί

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά μετά τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στη Χρυσή Ακτή της Αυστραλίας, κοντά στο θεματικό πάρκο Sea World.

Πλάνα έδειχναν ένα ελικόπτερο λίγο μετά την απογείωση να συγκρούεται με ένα άλλο ελικόπτερο που πετούσε πάνω από το νερό.

Η αστυνομία πρόσθεσε ότι η σύγκρουση δημιούργησε πανικό στους λουόμενους. Ο αξιωματούχος της αστυνομίας Gary Worrell δήλωσε ότι κάποιοι που έκαναν τζετ σκι, κάποιοι με βάρκες και άλλοι έσπευσαν να βοηθήσουν.

Η αστυνομία του Κουίνσλαντ επιβεβαίωσε το δυστύχημα μέσω Twitter, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες.

«Το Seaworld Drive στην Main Beach έχει κλείσει λόγω συντριβής ελικοπτέρου. Οι οδηγοί και οι πεζοί καλούνται να αποφύγουν την περιοχή», ανέφερε η υπηρεσία στο tweet της.

🚨 Report: 4 dead and 9 transported to the hospital in double helicopter crash at Gold Coast in Southport, Australia. #Southport #Australia pic.twitter.com/pchgxacxrP

Εικόνες δείχνουν στην αμμουδιά το ελικόπτερο που συνετρίβη. Η υπηρεσία ασθενοφόρων του Κουίνσλαντ δήλωσε ότι 13 τραυματίες νοσηλεύονται, σύμφωνα με το 9News Australia.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε στο πρακτορείο ότι ένα από τα ελικόπτερα μπόρεσε να προσγειωθεί με επιτυχία αφού τα αεροσκάφη «ήρθαν σε επαφή μεταξύ τους».

#BREAKING: Channel 9 has published video that shows the Gold Coast helicopter crash, though they’ve cut it off before the moment of impact



Families were waving to the passengers and witnessed the crash happen @6NewsAU pic.twitter.com/gkumxc3m7k