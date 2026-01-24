Ιταλία: Έντονη διαμαρτυρία της κυβέρνησης για την αποφυλάκιση του Ζακ Μορέτι, ιδιοκτήτη του κλαμπ στο Crans-Montana

Η Ιταλία, με απόφαση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι και του υπουργού Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, διαμαρτύρεται επίσημα για την απόφαση αποφυλάκισης του Ζακ Μορέτι, ιδιοκτήτη του κλαμπ στο Crans-Montana όπου τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς σημειώθηκε η φονική πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό άλλων 116.

Ο Ιταλός πρέσβης στην Ελβετία Τζαν Λορέντσο Κορνάντο εξέφρασε στις δικαστικές αρχές την έντονη αγανάκτηση της χώρας του.

Η ανακοίνωση της Ιταλίας για την απελευθέρωση του Μορέτι

Σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη από τις ελβετικές δικαστικές αρχές «παρά την μεγάλη σοβαρότητα του αδικήματος για το οποίο φέρεται να ευθύνεται ο Μορέτι, τις βαριές ευθύνες, τον συνεχιζόμενο κίνδυνο φυγής και τον σαφή κίνδυνο αλλοίωσης των αποδεικτικών στοιχείων σε βάρος του».

Insieme al Ministro degli Esteri @Antonio_Tajani abbiamo dato istruzione all’Ambasciatore d’Italia in Svizzera Gian Lorenzo Cornado di prendere immediatamente contatto con la procuratrice generale del Canton Vallese Béatrice Pilloud per rappresentarle la viva indignazione del… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 24, 2026

Σύμφωνα με την ιταλική κυβέρνηση, «η απόφαση αυτή πληγώνει και πάλι τις οικογένειες των θυμάτων του Crans-Montana και όσων συνεχίζουν να βρίσκονται στο νοσοκομείο».

«Όλη η Ιταλία υψώνει την φωνή της και ζητά να λάμψουν η δικαιοσύνη και η αλήθεια. Ζητά, λίγο μετά την τραγωδία αυτή, να ληφθούν μέτρα που να χαρακτηρίζονται από σεβασμό, τα οποία να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τον πόνο και τις προσδοκίες των οικογενειών των θυμάτων», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Η κυβέρνηση Μελόνι κάλεσε στην Ρώμη τον Ιταλό πρέσβη στην Ελβετία για να συμφωνηθούν περαιτέρω κινήσεις και πρωτοβουλίες.