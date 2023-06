Χερσώνα: Πλημμύρες και εκκενώσεις μετά την «έκρηξη» στο φράγμα - «16.000 άτομα στην κρίσιμη ζώνη»

Είναι άγνωστο αν θα μπορέσει να επιδιορθωθεί το υδροηλεκτρικό φράγμα της Καχόβκα, το οποίο «ανατινάχτηκε» νωρίτερα σήμερα, με Ουκρανία και Ρωσία να συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται. Οι ροές νερού είναι ανεξέλεγκτες και έχουν αρχίσει να γίνονται εκκενώσεις κατοίκων σε πληττόμενες περιοχές.

Το φράγμα, που κατασκευάστηκε επί Σοβιετικής Ένωσης, είναι σε περιοχή της Χερσώνας που παραμένει υπό ρωσικό έλεγχο. Ο διορισθείς από τις ρωσικές δυνάμεις αξιωματούχος της περιοχής, Βλαντίμιρ Λεοντίεφ, έκανε λόγο για αποτέλεσμα σειράς ουκρανικών πληγμάτων.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία αυτή από ανεξάρτητη πηγή.

Ο Λεοντίεφ σημείωσε, επίσης, σύμφωνα με δηλώσεις του που επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ότι οι κάτοικοι περίπου 300 σπιτιών απομακρύνθηκαν και πρόσθεσε ότι τμήμα της πόλης αποσυνδέθηκε από το δίκτυο παροχής ρεύματος για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ουκρανική κρατική υδροηλεκτρική εταιρεία, το Υδροηλεκτρικό Εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος της Καχόβκα, στην κατεχόμενη από τις ρωσικές δυνάμεις περιοχή στη νότια Ουκρανία, «καταστράφηκε τελείως» και δεν μπορεί να αποκατασταθεί η λειτουργία του έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε, σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα στο μηχανοστάσιό του.

Ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμίχαλ δήλωσε ότι έως και 80 κοινότητες κινδυνεύουν να πλημμυρίσουν μετά την, όπως την περιέγραψε, καταστροφή του φράγματος του σταθμού από τις ρωσικές δυνάμεις.

Πολλά χωριά έχουν πλημμυρίσει «τελείως ή εν μέρει», ανακοίνωσε άλλος Ουκρανός αξιωματούχος. «Περίπου 16.000 άνθρωποι βρίσκονται σε κρίσιμη ζώνη», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ολεξάντρ Προκούντιν, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας της Χερσώνας.

Ο ουκρανικός στρατός κατηγόρησε, με ανακοίνωσή του, τη Ρωσία ότι οργάνωσε την έκρηξη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συγκάλεσε επειγόντως το ουκρανικό Συμβούλιο Ασφαλείας, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο επικεφαλής της ουκρανικής προεδρικής διοίκησης Αντρίι Γερμάκ καταγγέλλοντας ένα «έγκλημα πολέμου».

Η ουκρανική προεδρία κατηγόρησε τη Ρωσία ότι έκανε την επίθεση για να πλημμυρίσει η περιοχή και να φρενάρει την ουκρανική επίθεση, που βρίσκεται σε προετοιμασία.

«Ο στόχος των τρομοκρατών είναι προφανής: να εμποδίσουν τις επιθετικές ενέργειες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων» δήλωσε ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, σε μήνυμά του προς τους δημοσιογράφους.

Η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών υποστήριξε από την πλευρά της πως οι ρωσικές δυνάμεις ανατίναξαν το φράγμα ευρισκόμενες «σε πανικό».

The Nova Kakhovka dam on Dnipro in Kyiv is no more.



This is now confirmed on Ukrainian news. Ukraine states that the dam was blown up by Russians. Russians deny the dam is blown.



If true, people will die and it is a war crime 1/



pic.twitter.com/xOm3sRbJjF