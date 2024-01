Έκρηξη στις Βρυξέλλες: Πάνω από 670 άνθρωποι εκκένωσαν περιοχή

Έκρηξη σημειώθηκε το πρωί σε σπίτι στο βόρειο τμήμα των Βρυξελλών, με αποτέλεσμα 672 άνθρωποι να αναγκαστούν να εκκενώσουν την περιοχή.

Πιθανόν η έκρηξη να προκλήθηκε από διαρροή σε γραμμή αερίου χαμηλής πίεσης. Όλα έγιναν στις 8:25 σήμερα το πρωί σε σπίτι στο Νέντερ-όβερ-Χέεμπλεκ, σύμφωνα με το δίκτυο rtl. H ένοικος του σπιτιού διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ δύο τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επιτόπου.

Αμέσως, ξέσπασε φωτιά και στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Η διαρροή πιθανόν οφειλόταν σε εργασίες στο πεζοδρόμιο, σύμφωνα με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής Sibelga. Συμπλήρωσε πως φαίνεται οι εργάτες να χτύπησαν σωλήνα χαμηλής πίεσης κατά τη διάρκεια εργασιών. Ωστόσο, επισήμανε πως η αιτία μένει να διερευνηθεί περαιτέρω.

Αντίστοιχα, ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής δήλωσε πως «η έκρηξη προκάλεσε τουλάχιστον μερική κατάρρευση της πρόσοψης του σπιτιού», δήλωσε. Συνολικά 672 άνθρωποι απομακρύνθηκαν στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων δύο γειτονικών σχολείων.

