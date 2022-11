Έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη: «Συνελήφθη το πρόσωπο που άφησε τη βόμβα»- Ο υπ. Εσωτερικών κατηγορεί το PKK

Το άτομο που άφησε τη βόμβα στον πεζόδρομο Ιστικλάλ προκαλώντας φονική έκρηξη στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, συνελήφθη από την αστυνομία, ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, σύμφωνα με ανάρτηση του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Anadolu στο Twitter.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 81 τραυματίστηκαν εξαιτίας της έκρηξης, η οποία, όπως το έθεσε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναδίδει την οσμή της «τρομοκρατίας».

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊλού κατηγορεί το PKK

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού κατηγόρησε σήμερα το Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK) για την επίθεση.

«Βάσει των συμπερασμάτων μας, η τρομοκρατική οργάνωση PKK είναι υπεύθυνη» για την έκρηξη της βόμβας, ανέφερε ο κ. Σοϊλού, σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu και άλλα τουρκικά ΜΜΕ.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο αντιπρόεδρός του Φουάτ Οκτάι ανέφεραν χθες πως για την επίθεση «ευθυνόταν γυναίκα». Ο κ. Σοϊλού δεν διευκρίνισε το φύλο του προσώπου που συνελήφθη.

