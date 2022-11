Έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη: Γυναίκα πυροδότησε τη βόμβα - Για τρομοκρατική ενέργεια μιλούν οι αρχές

Η πολύνεκρη έκρηξη στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης θεωρείται τρομοκρατική ενέργεια με τη βόμβα να πυροδοτείται από μία γυναίκα, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης, Φουάτ Οκτάι, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, έξι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί με τέσσερις από αυτούς να βρίσκονται στο σημείο της επίθεσης. Οι τραυματίες ανέρχονται πλέον σε 81 με δύο να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Θεωρούμε ότι πρόκειται για μια τρομοκρατική επίθεση λόγω της έκρηξης βόμβας που πυροδότησε μια δράστης που ήταν γυναίκα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες», δήλωσε ο Οκτάι σε δημοσιογράφους.

Τα τελευταία λεπτά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει εμφανιστεί εικόνα μιας ύποπτης γυναίκας η οποία φέρεται να εμπλέκεται στη βομβιστική επίθεση.

